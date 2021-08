Μπρέντφορντ: Το μήνυμα του προπονητή στον οπαδό με σύνδρομο Down με τον οποίο πανηγύρισε τη νίκη επί της Άρσεναλ – Δείτε βίντεο

🐝 Meet Woody O'Rourke the Brentford fan who went viral after manager Thomas Frank embraced him after their victory over Arsenal.@BrentfordFC pic.twitter.com/OHhs2cX6kg — Football Daily (@footballdaily) August 16, 2021

Ο προπονητής της, έστειλε στον νεαρότων «μελισσών»,ένα ιδιαίτερο μήνυμα μέσω βίντεο μετά τον κοινό πανηγυρισμό τους στην ιστορική νίκη της Παρασκευής το βράδυ επί της Άρσεναλ με 2-0 για την 1η αγωνιστική τηςΟ Γούντι είναι ένα 8χρονο αγόρι με, το οποίο κυρίως επικοινωνεί με νοηματική κι έχει περιορισμένη λεκτική επικοινωνία. Εκτός από τα προβλήματά υγείας που αντιμετωπίζει, όταν η μητέρα του προσπάθησε πριν από δυο χρόνια να τον «εντάξει» στο δυναμικό μιας τοπικής ομάδας και να του πραγματοποιήσει το όνειρό του που ήταν να παίξει ποδόσφαιρο.Η μοναδική ομάδα που έδειξε να ευαισθητοποιείται από την κινητοποίηση της μητέρας του Γούντι στα social media ήταν η Μπρέντφορντ. Μάλιστα η παρουσία του μικρού στο γήπεδο «Γκρίφιν Παρκ» τον βοήθησε περισσότερο από κάθε λογοθεραπεία, καθώς όπως υποστηρίζει η μητέρα του πλέον επαναλαμβάνει ότι ακούει και μπορεί να αρθρώσει 4 συλλαβές.Την προηγούμενη Παρασκευή ο Γούντι, ο οποίος επέστρεψε στο γήπεδο μετά τους περιορισμούς της πανδημίας, πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της αγαπημένης του ομάδας στο νέο «Brentford Community Stadium».Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα με την Άρσεναλ και την ιστορική νίκη, ο προπονητής της Μπρέντφορντ καθώς ολοκλήρωνε έναν μίνι γύρο θριάμβου με τους ποδοσφαιριστές εντόπισε τον μικρό Γούντι στις εξέδρες στη μέση του γηπέδου και έτρεξε αμέσως προς το μέρος του για να πανηγυρίσουν μαζί.Μάλιστα ομε αφορμή τον πανηγυρισμό τους που έγινε viral αποφάσισε να στείλει στον Γούντι ένα μήνυμα από την προπόνηση της Μπρέντφορντ πριν την επόμενη αναμέτρηση της στην Πρέμιερ Λιγκ εκτός έδρας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.«Γεια σου Γούντι, σε ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σου, σημαίνει τα πάντα για μένα, για εμάς, για την Μπρέντφορντ που μας στηρίζεις και μας χαροποιείς.«Ήταν φανταστικό να σας δω την Παρασκευή το βράδυ και θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μαζί».Ο αγώνας κόντρα στην Άρσεναλ ήταν ο πρώτος της Μπρένφορντ στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από το 1947 και συμπωματικά το τελευταίο της παιχνίδι πριν από 74 χρόνια ήταν επίσης κόντρα στους «κανονιέρηδες».