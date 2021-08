Ριάνα: Στον θρόνο της παγκόσμιας showbiz με περιουσία 1,7 δισ. δολάρια

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της η Ριρί, όπως την αποκαλούν οι δικοί της και οι φίλοι της, το έχει δημιουργήσει από τις περιοδείες και τις πωλήσεις δίσκων, αυτό που τη βοήθησε κυριολεκτικά να απογειωθεί είναι οι επιχειρήσεις που φέρουν το όνομά της - από καλλυντικά μέχρι εσώρουχα και είδη πολυτελείας





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

με τα μελιά μάτια από τα Μπαρμπέιντος δεν έχει κανέναν λόγο να αγχώνεται για το επόμενο single: το «» την ανέδειξε και πάλι πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο μετά τηνμε περιουσία που αγγίζει τα. Μόνο που τα χρήματα, όπως δείχνουν και τα εντελώς βιωματικά της τραγούδια, δεν τα έβγαλε εύκολα, καθώς μέχρι στιγμής χρειάστηκε να τα βάλει με τις δύο λογίστριές της που αποπειράθηκαν να υποκλέψουν την περιουσία της -εξ ου και το τραγούδι «Bitch better have my money»-, με κάθε λογής προικοθήρες, με διάφορους υστερόβουλους οικείους, αλλά και με συμβούλους της που σκέφτηκαν λάθος τρόπους για να επενδύσει τα χρήματά της. Αλλά, όπως αποδείχθηκε, η-ή απλά Ριάνα- μόνο αφελής δεν είναι, αφού κατάφερε να αυξήσει τόσο εντυπωσιακά τα εισοδήματά της ώστε να αφήσει πίσω της κορυφαία ονόματα όπως ηκαι ηκαι να αναδειχθεί στη βασίλισσα των πλούσιων καλλιτεχνών, και δη των αυτοδημιούργητων.Σύμφωνα, μάλιστα, με ανάλυση των «Times», ηάλλαξε εντελώς τη λογική της λίστας του «Forbes» αφού μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει κανείς τηστην κορυφή δέσποζαν μόνο ονόματα κληρονομημένου και παλιού πλούτου. Επιπλέον, η Ρίνι, όπως την αποκαλούν οι δικοί της και οι φίλοι της, κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να διπλασιάσει την περιουσία της, καθώς το 2019 καταλάμβανε απλώς την κορυφή της πιο πλούσιας μουσικού με 529 εκατ. δολάρια, ενώ τώρα θεωρείται. Παρότι, σύμφωνα με το «», το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της το έχει δημιουργήσει από τις περιοδείες και τις πωλήσεις δίσκων, αυτό που τη βοήθησε κυριολεκτικά να απογειωθεί είναι οι επιχειρήσεις που φέρουν το όνομά της - από καλλυντικά έως εσώρουχα και είδη πολυτελείας. Από την πρώτη μέρα που λάνσαρε τη, δηλαδή το brand που φέρει το όνομά της και έχει αγοράσει κατά το ήμισυ ο πανίσχυρος όμιλος LVMH, η Ριάνα έχει καταφέρει να επεκτείνει με γοργούς ρυθμούς το δίκτυο δραστηριοτήτων της. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι αυτό δεν έγινε τυχαία αφού διέκρινε τις ιδιαίτερες ανάγκες του γυναικείου φύλου, κάτι δεν είχαν καταφέρει οι υπόλοιπες μάρκες μετατρέποντας τα υποτιθέμενα μειονεκτήματα συγκεκριμένων γυναικών, όπως η ίδια, σε πηγές κέρδους: για παράδειγμα, με τη Fenty Beauty λάνσαρε 40 αποχρώσειςγια μελαψές κοπέλες που δεν ικανοποιούνταν με τις αποχρώσεις των υφιστάμενων οίκων, ενώ έφτιαξε ειδικήγια γυναίκες με έξτρα περιφέρεια όπως η δική της, τα Savage X Fenty. Οσο για αρώματα που λάνσαρε με πολύ πιο επιθετικό τρόπο από το συνηθισμένο, ξεπερνούν τα δέκα στον αριθμό, όλα πετυχημένα και όλα με την υπογραφή της.Ταπου φροντίζει να λανσάρει φορώντας τα η ίδια και ανεβάζοντας τις φωτογραφίες στο Instagram είναι για όλες τις ηλικίες, απόδειξη ότι το τελευταίο μοντέλο της καμπάνιας της ήταν η. Τα κορίτσια από τα λαϊκά προάστια με τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες και τον σωματότυπο που τα χαρακτηρίζει, όπως αυτή, μπορούν πια να φοράνε τα πιο σέξι εσώρουχα που φέρουν την υπογραφή της. Είναι οι ίδιες που στο πρόσωπο της Ριάνα αναγνωρίζουν τη δική τους ηρωίδα που δείχνει, είτε με τους αγριεμένους, τσαμπουκαλεμένους στίχους, είτε με τα προϊόντα που φτιάχνει ειδικά γι’ αυτές, ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι πέρα από την περιθωριοποίηση. Για την ακρίβεια, η Ριάνα απέδειξε στην πράξη ότι η ομορφιά δεν καταλαβαίνει απόΠλέον με αυτά τα εγχειρήματά της, τα οποία στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία, μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της εξίσου πετυχημένη επιχειρηματία όσο και άκρως αναγνωρισμένη μουσικό και καλλιτέχνιδα. Μάλιστα, δεδομένου ότι έχει να βγάλει δίσκο από το 2016 -αν και κανείς-, όλοι καταλαβαίνουν ότι οι εκτός μουσικής δραστηριότητές της είναι που συντηρούν το άκρως πετυχημένο της όνομα. Ξέροντας, επίσης, ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρείται στην πρώτη γραμμή και να συντηρεί την επιδραστικότητά της είναι τα social media, δημιούργησε τον πιο πετυχημένο λογαριασμό στο Ιντερνετ απ’ όπου διαμορφώνει το δικό της lifestyle -ζόρικο, σέξι και με τσαμπουκά-, φροντίζοντας παράλληλα να προωθεί τα προϊόντα της και να πολλαπλασιάζει τις δημόσιες εμφανίσεις της. Το αποτέλεσμα; 82,5 εκατομμύρια ακόλουθοι δίνουν τα εύσημα στη βασίλισσα του streetstyle, η οποία ξέρει να συνδυάζει τον αυθορμητισμό του κοριτσιού της διπλανής πόρτας με το διάσημο όνομα της r&b.Απόδειξη πως, κάθε της εμφάνιση καταλήγει αντικείμενο συζήτησης για καιρό: από το εξώφυλλο της ιταλικήςπου κυκλοφόρησε πριν από έναν μήνα, όπου η Ριάνα λανσάρει το δικό της styling με τον προτρεπτικό τίτλο «DIY» έως την εμφάνισή της στο Met Gala με το φόρεμα με τα πανάκριβα, ραμμένα στο χέρι, διαμάντια. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, τόσο στηνόσο και σε εκείνη που θυμίζει κορίτσι της διπλανής πόρτας, η Ριάνα ξεχωρίζει. Εκτός από τα εξώφυλλα με τις δικές της προτάσεις, βρήκε τρόπο να σπάσει όλα τα ρεκόρ επισκεψιμότητας διαδικτυακής εκδήλωσης, και μάλιστα εν μέσω καραντίνας, λανσάροντας το show με τη Savage x Fenty ζωντανά στο Amazon Prime, όπου το sexiness συναγωνιζόταν, για μία ακόμα φορά, την επιχειρηματική διορατικότητα. Δεν επρόκειτο για ένα ακόμα fashion show, αλλά για ένα πολύπτυχο project με εντυπωσιακά σκηνικά, performances από καλλιτέχνες όπως οι, μουσική, τραγούδι και χορό, κάτι που έχει τολμήσει, σε μικρότερο βαθμό, μόνο η Victoria’s Secret μέχρι τώρα. Ηωστόσο, κατάφερε να το κάνει διαφορετικά λέγοντας πως τη γοητεύει αυτή η νέα επαφή με την τεχνολογία και τον πολύ ιδιαίτερο, λόγω καραντίνας, τρόπο προώθησης. Η καραντίνα λέει ότι την έφερε πολύ πίσω, κάτι όμως που δεν το μετανιώνει. Στράφηκε στον εαυτό της, ξεκουράστηκε και το χάρηκε επικεντρώνοντας τις δυνάμεις της σε νέα σχέδια, όπως η συλλογή παπουτσιών που φέρει το όνομά της,. Επίσης, εμπνεύστηκε από τις μέρες της στο σπίτι αποφασίζοντας να λανσάρει τις δικές της ρόμπες! «Είναι η αγαπημένη μου στολή. Είναι άνετες, ευέλικτες και βολικές και δίνουν ελευθερία κινήσεων στις γυναίκες», έλεγε χαρακτηριστικά. Αν και είναι δύσκολο κανείς να φανταστεί τη Ριάνα με ρόμπα, ωστόσο και εδώ ξέρει ότι απευθύνεται στα άπειρα κορίτσια που ακολουθούν φανατικά το στυλ της, αλλά και στις γυναίκες που βρίσκουν πολλούς λόγους να θέλουν να ταυτιστούν με τη σέξι και ανεπιτήδευτη Ριάνα. Και εκείνη τις αναγνωρίζει φροντίζοντας με τα διάφορα βίντεο να απευθύνεται σε αυτές προσωπικά και να αυξάνει ακόμα περισσότερο τα κέρδη στους άπειρους λογαριασμούς της.Ωστόσο, η Ριάνα, όταν απευθύνεται στα εκατομμύρια φαν της,. Πρόκειται για μια, απόρροια ενός δύσκολου βίου που ξεκίνησε από τις πιογια να καταλήξει στα αστραφτερά σαλόνια των επίσημων δεξιώσεων και των βραβείων. Παρ’ όλα αυτά, το έγχρωμο κορίτσι από τα Μπαρμπέιντος με τον, πουκαι ανάγκαζε τη μικρή Ριάνα να πουλάει μικροαντικείμενα στον δρόμο, δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή της. Ακόμα και η, κοντά στο σημείο όπου γεννήθηκε, στα Μπαρμπέιντος, δεν είναι παρά ένας φόρος τιμής στη χώρα που της χάρισε το εξωτικό δέρμα και το ωραίο ονοματεπώνυμο. Αλλωστε, οι δυσκολίες την έκαναν να αφήσει πίσω τον εξωτικό τόπο και να πετάξει, σε ηλικίαμε τη συναίνεση και την υπογραφή της μητέρας της στην Αμερική για να αναζητήσει το διαφαινόμενο ταλέντο της στο τραγούδι. Και εκεί στάθηκε τυχερή: χωρίς καν να έχει προλάβει να σβήσει τα 15 κεράκια από τη μικρή της τούρτα ο σπουδαίος Αμερικανός παραγωγόςτην υποδεχόταν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, μαζί με τη σύζυγό του, για να την αναλάβει πείθοντάς την να υπογράψει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο. Παράλληλα ο ίδιος φρόντισε το demo της να σταλεί σε διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες, οπότε αφού την άκουσε ο πανέξυπνοςCEO τότε της Def Jam Recordings, την έπεισε να ερμηνεύσει δύσκολα για εκείνη τραγούδια που έκαναν τη διαφορά. Εγινε έτσι αμέσως γνωστή τραγουδώντας το άκρως απαιτητικό «For the love of you» της Γουίτνεϊ Χιούστον αλλά και τα «Pon de Replay» και «The Last Time», τα οποία έγραψε ο Ρότζερς και αργότερα συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ της.Τακαι ηπου στιγμάτισαν την παιδική της ηλικία μπορούσαν πλέον να μείνουν πίσω, αν και εκείνη δεν έκανε ποτέ προσπάθεια να κρύψει την καταγωγή της: «Η οικογένειά μου διαλύθηκε εξαιτίας του πατέρα μου. Με θυμάμαι να δουλεύω έναν ολόκληρο χρόνο για να μπορώ να πάρω τα μποτάκια Timberland που στα μάτια μου τότε ήταν ό,τι είναι τώρα οι γόβες Dior. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσα να φανταστώ με τίποτα ότι κάποια μέρα θα έβγαζα τόσα πολλά χρήματα. Ακόμα και τώρα όλα αυτά μου φαίνονται απλώς ένας αριθμός, ένας αριθμός που δεν μπορεί να με σταματήσει από το να δουλεύω, να δουλεύω, να δουλεύω», δήλωνε με έμφαση σε συνέντευξή της στους «New York Times», επιβεβαιώνοντας τα σενάρια που θέλουν τουςνα πείθουν καλύτερα από τους ψεύτικα κατασκευασμένους αστέρες. Απόδειξη ότι, παρότι μέχρι στιγμής έχει πουλήσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια CD, έχει κερδίσει 9 Grammy και άπειρα άλλα βραβεία και έχει τον τίτλο της κορυφαίας σε πωλήσεις digital artist όλων των εποχών, παραμένει η πιο δημοφιλής τραγουδίστρια τόσο του νεανικού κοινού όσο και του μεγαλύτερου που μεγάλωσε ακούγοντας τα ίδια ακριβώς τραγούδια με τα νεότερα μέλη της οικογένειας.Αρκεί να αναφερθεί πως η εταιρεία της, που συμπλήρωσε ήδη δύο χρόνια πετυχημένης πορείας, κοστολογείται στα 150 εκατ. δολάρια, ενώ τόσο στο σπίτι της στο Λονδίνο όσο και η έπαυλή της στο Λος Αντζελες θεωρούνται από τα πιο ακριβά στον κύκλο των Χολιγουντιανών αστέρων - εκτός φυσικά από τη βίλα της στα Μπαρμπέιντος. Επίσης, διαθέτει έναν στόλο 20 πολυτελών αυτοκινήτων τα οποία δανείζει αφειδώς στο προσωπικό της, μεταξύ των οποίων και στην κοπέλα που της φτιάχνει τις βλεφαρίδες (!) καθώς η ίδια προτιμά απ’ όλα αυτά να οδηγάει την αγαπημένη της Porsche 911 Turbo S, δώρο της εταιρείαςαπό την οποία αποχώρησε. Αλλωστε, εξακολουθεί να διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις με το άλλοτε αφεντικό της και με τη γυναίκα του Jay-Z, Μπιγιονσέ, παρότι πολλοί μπορούν να τη θεωρήσουν την άμεση ανταγωνίστριά της. Αν, όμως, εξαιρέσεις τημε την οποία είχαν στο παρελθόν αντιπαράθεση -που και πάλι είναι υπό αμφισβήτηση- για τα μάτια ενός εραστή, δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες από τη σόουμπιζ με τις οποίες η Ριάνα έχει κάτι να χωρίσει. Αγαπάει τις γυναίκες έχοντας, κατά κάποιον τρόπο, αναχθεί στην ιέρεια του μεταφεμινιστικού κινήματος, με τους στίχους της να εκφράζουν τα φτωχά κορίτσια που ορθώνουν το ανάστημά τους απέναντι στην καταπίεση. «Θέλω απλά να βλέπω τα πράγματα από τη δική μου οπτική. Είμαι μια μαύρη νέα γυναίκα που λατρεύει και υιοθετεί τις ιδέες και την ενέργεια των νέων», δήλωνε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή της γνωρίζοντας καλά πού στέκεται και ποιος είναι ο ρόλος της. Γι’ αυτό και ζητά από τα κορίτσια να ζήσουν τη ζωή τους, φροντίζοντας μάλιστα να συνδράμει στην πράξη όσο μπορεί μέσω του ιδρύματός της «Clara Lionel Foundation», το οποίο έχει μάλιστα βραβευτεί από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ενώ με το ίδρυμα «Believe» ενισχύει οικονομικά παιδιά με ανίατες ασθένειες. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες ανακοίνωσε ότι προβαίνει, πέραν της βοήθειας που θα προσφέρουν τα δύο ιδρύματά της, σε επιπλέον οικονομική βοήθεια 5 εκατ. ευρώ στις φτωχές χώρες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.Επαναλαμβάνοντας τοπου θέλει τις κακοποιημένες γυναίκες να μην μπορούν να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της βίας, ηεπιμένει σε μια σειρά από κακοποιητικές σχέσεις, όπως με τον τραγουδιστή, με τους παπαράτσι να απαθανατίζουν διαρκώς το μελανιασμένο της πρόσωπο. Δεν ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που η διάσημη μουσικός έμπλεξε με έναν γνήσιο εκπρόσωπο του ανδρικού μάτσο, καθώς, αν εξαιρέσει κανείς τον Ντρέικ, δεν υπήρξε ράπερ που να μην της φέρθηκε άσχημα. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια αρνούνταν πεισματικά να κάνει το παραμικρό σχόλιο. Οταν την είχαν, επίσης, ρωτήσει για τον δεσμό της με τον, είχε απλώς απαντήσει ότι «είμαι πολύ ντροπαλή για να συζητάω τα προσωπικά μου», επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς τις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι. Η πιο πολύκροτη σχέση της, φυσικά, ήταν με τον δισεκατομμυριούχο Σαουδάραβα Χασάν Τζαμίλ, τον 12ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, που κατέληξε να είναι αντικείμενο ερωτικής αντιπαράθεσης με τη Ναόμι Κάμπελ, αν και η τελευταία έσπευσε να το διαψεύσει λέγοντας πως «και οι δύο αγωνιζόμαστε για το ίδιο πράγμα», και φυσικά δεν εννοούσε τα μάτια του πάμπλουτου Σαουδάραβα, αλλά για το γυναικείο κίνημα. Για την ώρα, πάντως, ηφαίνεται να έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο του διάσημου τραγουδιστή A$AP Rocky, αφού αμφότεροι έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τον δεσμό τους. Μάλιστα ο A$AP Rocky δηλώνει πολύ ερωτευμένος λέγοντας πως «κανείς δεν ξέρει όταν βρει τη γυναίκα της ζωής του ότι είναι η μία και μοναδική», ενώ ηεπαναλαμβάνει διαρκώς στις συνεντεύξεις της ότι το επόμενο σχέδιό της είναι να κάνει «τρία ή τέσσερα παιδιά». Καθώς φαίνεται, όμως, ακόμα και μια Ριάνα έχει ανάγκη τα παραμύθια, τα οποία για την ίδια μόνο ρομαντικά δεν ήταν μέχρι τώρα, αφού δεν έδειχνε να έχει ανάγκη από κανέναν πρίγκιπα - ίσως γιατί η περιουσία της θα έφτανε άνετα για να του αγοράσει πολλά παλάτια.