Δήλωσε τώραH Red Bull και η Stoiximan συνδιοργανώνουν το Red Bull Half Court byείναι εδώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θέλει να βρει τους καλύτερους streetballers του κόσμου. Οι καλύτερες ομάδες ανδρών και γυναικών σε πάνω από 15 χώρες και τέσσερις ηπείρους, ρίχνονται στη μάχη με σκοπό την ανάδειξη των νέων παγκόσμιων πρωταθλητών.Η νέα σεζόν του Red Bull Half Court presented by Stoiximan ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο στο Βίλνιους της Λιθουανίας και θα συνεχίσει σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Αίγυπτος και η Ελλάδα. Αυτοί που θα στεφθούν εθνικοί πρωταθλητές θα παίξουν στον Παγκόσμιο Τελικό, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στη Ρωσία. Στη χώρα μας, οι προκριματικοί θα διεξαχθούν στις 26 Ιουνίου στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «ΦΩΚΙΑΝΟΣ»και 27 Ιουνίου στο ανοιχτό γήπεδο Πειραϊκού Συνδέσμου, ΣΕΦ, Πειραιάς (ακριβής τοποθεσία εδώ), όπως και ο τελικός στις 3 Ιουλίου του 2021.Πιο συγκεκριμένα, το format του τουρνουά έχει ως εξής: δύο προκριματικοί με 32 ομάδες στην κατηγορία ανδρών και 16 ομάδες στην κατηγορία γυναικών. Στον τελικό θα προκριθούν 8 ανδρικές ομάδες και 4 γυναικείες. Κάθε όμιλος θα έχει τέσσερις ομάδες από όπου οι 2 καλύτερες προκρίνονται σε φάση knock-out. Στους ομίλους κάθε νίκη παίρνει 5 πόντους ενώ κάθε ήττα 1 πόντο. Στο τέλος κάθε ομίλου, η ομάδα με τους περισσότερους συνολικούς πόντους παίρνει επιπλέον 6 βαθμούς.1. Είναι γρήγορο και άγριοΤο μπάσκετ, όπως το ξέρεις, είναι ήδη αρκετά γρήγορο από γραμμή σε γραμμή. Αλλά στο 3x3 με μισό γήπεδο, η ταχύτητα και η επιθετικότητα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Κάθε αγώνας διαρκεί μόλις 10 λεπτά και πραγματοποιείται σε μισό γήπεδο μπάσκετ. Δεν υπάρχει χρόνος για επιπλέον ανάσες τόσο για τους παίκτες όσο και για τους θεατές, καθώς και οι δύο ομάδες μπαίνουν μέσα για να σκοράρουν.2. Οι κανόνες είναι απλοίΔύο ομάδες των τριών παικτών και έναν αναπληρωματικό, σε μισό γήπεδο, με ένα στεφάνι. Κάθε φορά που σκοράρει μία ομάδα η κατοχή πηγαίνει στην άλλη. Η πρώτη ομάδα με 21 πόντους κερδίζει ή αλλιώς η ομάδα με το υψηλότερο σκορ μετά το τέλος του 10λεπτου παιχνιδιού.3. Επίθεση, επίθεση, επίθεση!Το Red Bull Half Court είναι μια επιθετική μορφή μπάσκετ, με μία βασική διαφορά από το παραδοσιακό 3Χ3. Οι ομάδες παίζουν σε ομίλους και για κάθε αγώνα που κερδίζουν, παίρνουν πέντε βαθμούς. Ωστόσο, υπάρχει και ένα bonus, το "Own the Court", που απονέμεται στην ομάδα που θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε οι ομάδες πρέπει να επιτίθενται σε κάθε λεπτό, κάθε αγώνα, αφού ακόμα και αν δεν καταφέρουν να κερδίσουν ένα παιχνίδι, μπορούν ακόμα να περάσουν στον επόμενο γύρο.4. Δεν είναι μόνο το μπάσκετΠαράλληλα με τους αγώνες στο γήπεδο, θα υπάρχουν δράσεις γύρω από την κουλτούρα του streetball, της μουσικής, της μόδας και της τέχνης.5. Λαμβάνει χώρα σε όλο τον κόσμοΜε αφετηρία τη Λιθουανία, η νέα σεζόν του τουρνουά κορυφώνεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Ρωσία μετά από 15 στάσεις σε χώρες όλου του κόσμου. Οι προηγούμενοι πρωταθλητές είναι από τον Καναδά (κατηγορία γυναικών) και την Εσθονία (κατηγορία ανδρών). Συνολικά, περισσότεροι από 2.500 αθλητές σε περισσότερες από 650 ομάδες από 16 χώρες αγωνίστηκαν το 2019 για να προκριθούν στον Παγκόσμιο Τελικό.Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:https://www.redbull.com/gr-el/events/red-bull-half-court-tournament