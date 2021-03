Super League 1, ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 1-0: Ο καλύτερος πελάτης! - Δείτε το γκολ

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c9qglbr9kb2h-sf)

Μόλις τρεις μέρες μετά την πρόκρισή του σε βάρος του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα απέδειξε ότι ο θρίαμβος στη Λεωφόρο μόνο τυχαίος δεν ήταν καθώς επικράτησε ξανά, αυτή τη φορά με 1-0 και πλέον πέρα από την παρουσία του στους 4 του Κυπέλλου αισθάνεται πολύ πιο άνετα εν όψει πλέι άουτ και στο πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟ είναι πλέον 6ος καθώς ο Αστέρας υπερτερεί στη μεταξύ τους ισοβαθμία.Ο Παναθηναϊκός του Λάζλο Μπόλονι ξεκίνησε με τον Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Χουάνκαρ, στο δεξί ο Σάντσες και στο κέντρο της άμυνας ο Σένκεφελντ με τον Πούγγουρα. Μαουρίσιο, Σανκαρέ στην μεσαία γραμμή. Στο αριστερό «φτερό» ο Καμπετσής, στο δεξί ο Αϊτόρ, ο Βιγιαφάνιες σε επιτελικό ρόλο και «φουνταριστός» ο Ιωαννίδης.Ο Αργύρης Γιαννίκης έκανε μόνο δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα, σε σχέση με το παιχνίδι του Κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Λεωφόρο. Ο Λοντίγκιν υπερασπίστηκε την εστία του ΠΑΣ. Δεξί μπακ ο Σάλιακας, αριστερό ο Πίρσμαν και στο κέντρο των μετόπισθεν ο Κάργας με τον Παντελάκη. Kάστρο και Ντομίνγκες οι δύο κεντρικοί μέσοι. Καρτάλης, Μπρένερ, Ελευθεριάδης η μεσοεπιθετική τριπλέτα και στην κορυφή ο Κρίζμαν.4-2-3-1 και για τις δύο ομάδες, οι οποίες είχαν από μια αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μιλιντσεάνου αντί του Κρίζμαν στο 12' και ο Νγκμπακοτό αντί του Σανκαρέ στο 37'.ΠΑΣάς και φουκαράς!Ο ΠΑΣ έχει πάρει για τα καλά τον αέρα του Παναθηναϊκού, έχει τρομερή ψυχολογία μετά και την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου και βγάζοντας πολύ μεγάλη ένταση στο πρώτο εικοσάλεπτο, έβαλε δύσκολα στο «τριφύλλι» με πίεση ψηλά και χτύπησε το πρώτο... καμπανάκι στο 9'! Ο Πίρσμαν που ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου στο πρώτο ημίχρονο, έκανε παρέλαση από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στον Σάλιακα αλλά σε κενό τέρμα έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια των «πρασίνων»!Ο Βέλγος μπακ, πάντως, πήρε το αίμα του πίσω δέκα λεπτά αργότερα. Από κόψιμο στην μεσαία γραμμή κατά το build up του Παναθηναϊκού, η μπάλα κατέληξε στον Μιλιντσεάνου, η άμυνα του «τριφυλλιού» ήταν σε ανισορροπία και ο Ρουμάνος δεν λάθεψε στο τετ-α-τετ με τον Διούδη και άνοιξε το σκορ!Ο Παναθηναϊκός πήρε στην συνέχεια την κατοχή της μπάλας αλλά είναι μία ομάδα που δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει σε φάση κατοχής, πέρα από γιόμες και μακρινές μεταβιβάσεις. Δεν έχει δουλέψει με ευθύνη του προπονητή του ενώ και σε ατομικό επίπεδο όλοι κυμάνθηκαν σε πολύ ρηχά νερά, με το ένα πούλημα να διαδέχεται το άλλος. Εκτός από δύο τελικές που πέρασαν μακριά από την εστία(35' Πούγγουρας κεφαλιά, Αϊτόρ σουτ) το σύνολο του Λάζλο Μπόλονι ήταν ανήμπορο να αντιδράσει, καθώς ο «Άγιαξ» ήταν άριστα στημένος πίσω από την μπάλα, με σωστές αλληλοκαλύψεις, κοντά τις γραμμές και απόλυτη συγκέντρωση.Ο Παναθηναϊκός ήθελε αλλά δεν μπορούσεΤο σκηνικό του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα, ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα περίμενε για να χτυπήσει στην κόντρα και χωρίς να δυσκολευθεί κρατούσε με ευκολία το μηδέν. Κάργας και Παντελάκης πήραν άριστα ως... αεράμυνα στα γεμίσματα των «πρασίνων» ενώ ο Λοντίγκιν χρειάστηκε να παρέμβει μόνο μία φορά. Στο 70' όταν απέκρουσε το εκτός περιοχής σουτ του Μαουρίσιο.Το «τριφύλλι» ήθελε αλλά δεν μπορούσε. Δεν είχε τρόπο να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, δεν μπορούσε να πατήσει περιοχή, πόνταρε στις στημένες φάσεις ακόμη και αν αυτές ήταν στο ύψος της μεσαίας γραμμής ενώ η είσοδος του Χατζηγιοβάνη και του Μακέντα στο 65' δεν του άλλαξε την... ζωή. Ούτε και εκείνη του Καρλίτος που άλλαξε το σύστημα σε 4-4-2.Ενδεικτικό της αδυναμίας του «τριφυλλιού» να παράξει ποδόσφαιρο είναι πως την καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, την είχε ο ΠΑΣ στο 82' μετά από απίθανες ατομικές ενέργειες των Ντομίνγκες και Παμλίδη, με το διαγώνιο σουτ του τελευταίου να περνά ελάχιστα άουτ.Η ομάδα του Γιαννίκη με άριστη συμπεριφορά, κράτησε μέχρι τέλους το υπέρ του 1-0, νίκησε τρίτη φορά τον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα και τον... βυθίζει ακόμη περισσότερο στην αγωνιστική κρίση που βιώνει, όντας πλέον στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισόβαθμος με τον Αστέρα Τρίπολης στους 42!MAN OF THE MATCH: Μάρβιν Πίρσμαν. Σπουδαίο παιχνίδι από τον Βέλγο μπακ! Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε τα πάντα. Αμυντικά και δημιουργικά. Από δικό του κλέψιμο προέρχεται το γκολ της ομάδας του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ανασταλτικά ενώ στο 9' «φτιάχνει» με ατομική ενέργεια ένα... σίγουρο γκολ που κατάφερε να χάσει ο Σάλιακας σε κενό τέρμα.ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Το δίδυμο στην μεσαία γραμμή του ΠΑΣ. Ντομίνγκες και Κάστρο. Σπουδαίο ματς και από τους δύο χαφ. Αρκετή δουλειά στην αναχαίτιση των επιθέσεων του Παναθηναϊκού, κράτημα μπάλας, σιγουριά, γεμάτο ματς και από τους δύο.ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ από το 19'. Ένα ολόκληρο παιχνίδι είχε μπροστά του αλλά δεν κατάφερε να φτιάξει ούτε μία ευκαιρία της προκοπής. Ούτε μία! Το «τριφύλλι» έχει τεράστιο πρόβλημα στην δημιουργία, δεν το διορθώνει και συνεχίζει να παρουσιάζει τα ίδια χάλια πάνω στο χορτάρι.Η ΓΚΑΦΑ: Ο Αϊτόρ ήταν απρόσεκτος, «πούλησε» την μπάλα εκεί που δεν έπρεπε και έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλο να σκοράρει.ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Καλή η διαιτησία του Αριστοτέλη Διαμαντόπουλου και των βοηθών του απόψε στους Ζωσιμάδες. Σωστός στον πειθαρχικό έλεγχο, κράτησε το παιχνίδι, δεν έκανε το μεγάλο λάθος.ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA.GR: Ο ΠΑΣ νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό , τρίτη φορά σε λιγότερες από είκοσι ημέρες, σε τρίτο διαφορετικό γήπεδο! Οι Γιαννιώτες ήταν ουσιαστικοί, δεν επέτρεψαν στους «πράσινους» να κάνουν φάσεις και το σύνολο του Λάζλο Μπόλονι επιβεβαίωσε για ακόμη μία φόρα το πόσο «άρρωστο» είναι ποδοσφαιρικά.Λοντίγκιν, Σάλιακας, Πίρσμαν, Κάργας, Παντελάκης, Κάστρο, Ντομίνγκες, Καρτάλης, Μπρένερ(73' Λιάσος), Ελευθεριάδης(73' Παμλίδης), Κρίζμαν(12' Μιλιντσεάρου, 90' Εραμούσπε).Διούδης, Χουάνκαρ, Σάντσες, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Μαουρίσιο, Σανκαρέ(37' Νγκμπακοτό), Βιγιαφάνιες, Καμπετσής, Ιωαννίδης(66' Μακέντα), Αϊτόρ(66' Χατζηγιοβάνης)