Σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης οφείλεται το πρόβλημα στις απόρρητες επικοινωνίες, λέει τώρα η NSA
Σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης οφείλεται το πρόβλημα στις απόρρητες επικοινωνίες, λέει τώρα η NSA
Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε νωρίτερα ότι το δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το προσωπικό της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας
Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) ανέφερε ότι αντιμετώπισε προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργίας ορισμένων συστημάτων της κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, έπειτα από δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου τα οποία ανέφεραν ότι το δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.
Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι το NSA Net – το δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το προσωπικό της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών – τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις που να υποδηλώνουν κυβερνοεπίθεση.
Σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η NSA εξήγησε ότι οι υπηρεσίες της παρουσίασαν προσωρινή δυσλειτουργία «κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας».
«Παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας, οι κρίσιμες για την αποστολή (της NSA) δυνατότητες παραμένουν πλήρως λειτουργικές», ανέφερε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, εξηγώντας πως εφεδρικά συστήματα διασφαλίζουν τη λειτουργία των συστημάτων κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ή απρόβλεπτων συμβάντων.
Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη καλά πληροφορημένη πηγή, ανέφερε ότι η NSA προχωρούσε σε αναβάθμιση λογισμικού.
Η σημερινή δυσλειτουργία σημειώθηκε εν μέσω μιας σειράς σοβαρών τεχνικών προβλημάτων – τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους – που έπληξαν υπηρεσίες της Microsoft παγκοσμίως, καθήλωσαν χιλιάδες αεροσκάφη στα αμερικανικά αεροδρόμια και διατάραξαν προσωρινά τραπεζικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.
Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι το NSA Net – το δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το προσωπικό της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών – τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις που να υποδηλώνουν κυβερνοεπίθεση.
Σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η NSA εξήγησε ότι οι υπηρεσίες της παρουσίασαν προσωρινή δυσλειτουργία «κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας».
«Παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας, οι κρίσιμες για την αποστολή (της NSA) δυνατότητες παραμένουν πλήρως λειτουργικές», ανέφερε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, εξηγώντας πως εφεδρικά συστήματα διασφαλίζουν τη λειτουργία των συστημάτων κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ή απρόβλεπτων συμβάντων.
Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη καλά πληροφορημένη πηγή, ανέφερε ότι η NSA προχωρούσε σε αναβάθμιση λογισμικού.
Η σημερινή δυσλειτουργία σημειώθηκε εν μέσω μιας σειράς σοβαρών τεχνικών προβλημάτων – τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους – που έπληξαν υπηρεσίες της Microsoft παγκοσμίως, καθήλωσαν χιλιάδες αεροσκάφη στα αμερικανικά αεροδρόμια και διατάραξαν προσωρινά τραπεζικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.
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