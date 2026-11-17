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Οι τραγικές στιγμές του ομαδικού βιασμού και της δολοφονίας της 21χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίουπου συγκλόνισε την Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο, αναβιώσαν για ακόμη μια φορά στη δικαστική αίθουσα του Αρείου Πάγου.Το Α' Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών πριν από τέσσερα χρόνια (απόφαση 349/2022) κήρυξε τους δύο δράστες κατηγορούμενους ένοχους για τις αξιόποινες πράξεις:α) της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τελεσθείσα από κοινού καιβ) του (ομαδικού) βιασμού από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού και τους καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και κάθειρξη 15 ετών, αντίστοιχα, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η υπ' αριθμόν 747/2024 απόφαση του Αρείου Πάγου. Με αυτήν, το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του ΑΠ, απέρριψε ως αβάσιμες τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν υποβάλει οι δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία και τον ομαδικό βιασμό της άτυχης φοιτήτριας.Ειδικότερα, ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα Χάρης Αμπράζης, υποστηρίζοντας την αίτηση επανεξέτασης, επισήμανε ότι η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου του 2024 με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα των καταδικασθέντων να αναιρεθεί η απόφαση του ΜΟΔ Αθηνών, είναι εσφαλμένη.Ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία στο ΣΤ΄ Τμήμα, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σταυρούλα Κουσουλού και εισαγγελέα την αντεισαγγελέα Ελένη Καρκαμπούνα, επικαλέστηκε δικονομικούς λόγους αλλά και ότι υπήρξε αντιστροφή των πειστηρίων και ότι η δικαστική απόφαση επικαλείται παραπειστήρια, ενώ υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα.Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι η απόφαση του ΜΟΔ πάσχει λόγω απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, έλλειψη ακρόασης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που επιβάλλει το Σύνταγμα και η Ποινική νομοθεσία, αλλά και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.Με άλλα λόγια το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί για τη νομική ορθότητα της προηγούμενης απόφασής του (747/2024) και συγκεκριμένα αν υπάρχουν πλημμέλειες που να δικαιολογούν την επανεξέταση των αναιρετικών λόγων που προβάλει ο ένας εκ των δυο κατηγορουμένων και όχι ο δεύτερος καταδικασθέντας αλβανικής καταγωγής. Δηλαδή, δεν ζητεί την επανάληψη της δίκης, ούτε να εξεταστεί από την αρχή η ενοχή των δύο καταδικασθέντων.Αναλυτικότερα, η υπεράσπιση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία και υποστήριξε ότι ο εντολέας του είναι αριστερόχειρας, ενώ, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα περισσότερα τραύματα στο σώμα της φοιτήτριας θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από δεξιόχειρα.Ακόμα επικαλέστηκε ότι τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σίδερο σιδερώματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση ανήκουν αποκλειστικά στον συγκατηγορούμενο αλβανικής καταγωγής.Από την πλευρά της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη, ο δικηγόρος Ευάγγελος Γκιούγκης υποστήριξε ότι οι διαδικασίες τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό διεξήχθησαν σύμφωνα με τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.