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Στο Μακάμπι – Ολυμπιακός ο Νίκος Χριστοδουλίδης: Ο Κύπριος Πρόεδρος στις εξέδρες για τους «ερυθρόλευκους»
Στο Μακάμπι – Ολυμπιακός ο Νίκος Χριστοδουλίδης: Ο Κύπριος Πρόεδρος στις εξέδρες για τους «ερυθρόλευκους»
Γνωστός φίλαθλος του Ολυμπιακού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της EuroLeague στη Λεμεσό
Στις εξέδρες του κλειστού γηπέδου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό αναμένεται να βρεθεί απόψε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Η αγάπη του Νίκου Χριστοδουλίδη για τον Ολυμπιακό είναι γνωστή στην Κύπρο και δεν περιορίζεται σε απλές δηλώσεις.
Το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βρεθεί στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», αντιπροσωπεία της ομάδας είχε επισκεφθεί το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, όπου οι παίκτες είχαν συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και του είχαν προσφέρει αναμνηστικά δώρα.
Η αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ολυμπιακού θα αρχίσει στις 19:00, με την παρουσία της ομάδας του Πειραιά να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους Κύπριους φιλάθλους., παρά το ότι τυπικά ο Ολυμπιακός θα παίζει στην έδρα της Μακάμπι.
Η κυπριακή Αστυνομία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους του γηπέδου.
Οι πύλες θα ανοίξουν στις 17:00 και οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως, έχοντας μαζί τους εισιτήριο, κάρτα φιλάθλου και δελτίο ταυτότητας.
Η αγάπη του Νίκου Χριστοδουλίδη για τον Ολυμπιακό είναι γνωστή στην Κύπρο και δεν περιορίζεται σε απλές δηλώσεις.
Το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βρεθεί στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», αντιπροσωπεία της ομάδας είχε επισκεφθεί το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, όπου οι παίκτες είχαν συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και του είχαν προσφέρει αναμνηστικά δώρα.
Η αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ολυμπιακού θα αρχίσει στις 19:00, με την παρουσία της ομάδας του Πειραιά να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους Κύπριους φιλάθλους., παρά το ότι τυπικά ο Ολυμπιακός θα παίζει στην έδρα της Μακάμπι.
Η κυπριακή Αστυνομία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους του γηπέδου.
Οι πύλες θα ανοίξουν στις 17:00 και οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως, έχοντας μαζί τους εισιτήριο, κάρτα φιλάθλου και δελτίο ταυτότητας.
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