Στο Ιωνικό Κέντρο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του

Το «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος επισκέφθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ., τον οποίο, με ιδιαίτερη θέρμη, υποδέχθηκεΚατά την υποδοχή, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ καλωσόρισε τον κ. Κουτσούμπα, αναφέροντας χαρακτηριστικά «καλωσορίζουμε τον καλό μας γείτονα», καθώς το «Ιωνικό Κέντρο» βρίσκεται πλησίον της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, παρουσιάζοντάς του το όραμα και τη φυσιογνωμία του έργου, την αρχιτεκτονική του σύλληψη, τη λειτουργική του διάρθρωση, καθώς και τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες υποδομές του.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον νεόδμητο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου φυλάσσεται πλέον το άφθαρτο ιερό Σκήνωμά του, καθώς και στο κέντρο Πολιτισμού και Νεολαίας, στο σύγχρονο αμφιθέατρο, στη βιβλιοθήκη, στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές του Κέντρου.Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τον κ. Κουτσούμπα για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου», το οποίο, συνδυάζοντας την πνευματική καλλιέργεια με την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.Παράλληλα, τόνισε ότι το «Ιωνικό Κέντρο» αποτελεί έναν χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της νέας γενιάς και της οικογένειας, καθώς και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μικρασιατικού Ελληνισμού.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε επίσης, με κοινό σημείο αναφοράς τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ενίσχυσης πρωτοβουλιών που προάγουν την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.