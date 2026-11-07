Γεωργιάδης: «Σε 105 νοσοκομεία του ΕΣΥ η ενδονοσοκομειακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση»
Γεωργιάδης: «Σε 105 νοσοκομεία του ΕΣΥ η ενδονοσοκομειακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση»
Ψηφιακή επανάσταση στο ΕΣΥ: Καθημερινότητα η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση - Σχεδόν 800.000 χορηγήσεις φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς έως σήμερα
Μία από τις πιο ουσιαστικές και δομικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υγεία γίνεται πλέον απτή πραγματικότητα. Η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση λειτουργεί πλέον σε καθημερινή βάση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διασφαλίζοντας πλήρη ασφάλεια, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε στάδιο της φαρμακευτικής φροντίδας.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε το μεσημέρι του Σαββάτου 7/11 στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τα εξής:
«Η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση είναι πλέον καθημερινή πραγματικότητα στο ΕΣΥ.
Έως σήμερα:
✅ 105 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα
✅ Πάνω από 500.000 ιατρικές εντολές
✅ Πάνω από 600.000 εκτελέσεις από τα νοσοκομειακά φαρμακεία
✅ Σχεδόν 800.000 χορηγήσεις φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς
Για πρώτη φορά, η διαδρομή του φαρμάκου μέσα στο νοσοκομείο, από την εντολή του ιατρού έως τη χορήγηση στον ασθενή, καταγράφεται ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και διαφάνεια.
Ευχαριστώ θερμά τους ιατρούς, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, τις ΥΠΕ, τις διοικήσεις και τα τμήματα πληροφορικής των νοσοκομείων, τις εταιρείες πληροφορικής και την ΗΔΥΚΑ.
Συνεχίζουμε με την ένταξη όλων των νοσοκομείων. Μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση, προς όφελος κάθε ασθενή και κάθε επαγγελματία υγείας του ΕΣΥ».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε το μεσημέρι του Σαββάτου 7/11 στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τα εξής:
«Η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση είναι πλέον καθημερινή πραγματικότητα στο ΕΣΥ.
Έως σήμερα:
✅ 105 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα
✅ Πάνω από 500.000 ιατρικές εντολές
✅ Πάνω από 600.000 εκτελέσεις από τα νοσοκομειακά φαρμακεία
✅ Σχεδόν 800.000 χορηγήσεις φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς
Για πρώτη φορά, η διαδρομή του φαρμάκου μέσα στο νοσοκομείο, από την εντολή του ιατρού έως τη χορήγηση στον ασθενή, καταγράφεται ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και διαφάνεια.
Ευχαριστώ θερμά τους ιατρούς, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, τις ΥΠΕ, τις διοικήσεις και τα τμήματα πληροφορικής των νοσοκομείων, τις εταιρείες πληροφορικής και την ΗΔΥΚΑ.
Συνεχίζουμε με την ένταξη όλων των νοσοκομείων. Μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση, προς όφελος κάθε ασθενή και κάθε επαγγελματία υγείας του ΕΣΥ».
Η ηλεκτρονική ενδονοσοκομειακή συνταγογράφηση είναι πλέον καθημερινή πραγματικότητα στο ΕΣΥ.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 7, 2026
Έως σήμερα:
✅ 105 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα
✅ Πάνω από 500.000 ιατρικές εντολές
✅ Πάνω από 600.000 εκτελέσεις από τα νοσοκομειακά φαρμακεία
✅ Σχεδόν 800.000 χορηγήσεις φαρμάκων σε…
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