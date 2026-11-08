Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ο Μητσοτάκης: Οδήγησε στην πίστα, χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή της
Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ο Μητσοτάκης: Οδήγησε στην πίστα, χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή της
Επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, με στόχο τη φιλοξενία μεγάλων διεθνών αγώνων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας
Τον Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών επισκέφθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα και να ενημερωθεί για τα σχέδια αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, με χρηματοδότηση ύψους 11,16 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση.
Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.
Στο Αυτοκινητοδρόμιο τον υποδέχθηκε η δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα, Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία, μαζί με μέλη της διοίκησης, τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τη διοίκηση τα αναπτυξιακά σχέδια του Αυτοκινητοδρομίου, καθώς και την αξιοποίηση της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, ύψους 11.160.000 ευρώ, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) Αθλητισμού.
Παράλληλα, περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού, καθώς και παρεμβάσεις για την πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.
Στο Αυτοκινητοδρόμιο τον υποδέχθηκε η δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα, Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία, μαζί με μέλη της διοίκησης, τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τη διοίκηση τα αναπτυξιακά σχέδια του Αυτοκινητοδρομίου, καθώς και την αξιοποίηση της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, ύψους 11.160.000 ευρώ, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) Αθλητισμού.
Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση των 11,16 εκατ. ευρώΤο σχέδιο προβλέπει τον επανασχεδιασμό και την επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.
Παράλληλα, περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού, καθώς και παρεμβάσεις για την πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
Με την ολοκλήρωση των έργων, στόχος είναι το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών να γίνει η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.
Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, ακόμη και αγώνων επιπέδου World Superbike.
Η επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης των Σερρών στον διεθνή χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημιουργώντας παράλληλα νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή.
Μετά τον Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Σερρών και στη συνέχεια θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία και τη λιτανεία για τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων των Σερρών, στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Αμεσως μετά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το κέντρο της πόλης των Σερρών. Ακολούθως, θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά.
Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, ακόμη και αγώνων επιπέδου World Superbike.
Η επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης των Σερρών στον διεθνή χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημιουργώντας παράλληλα νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή.
Μετά τον Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Σερρών και στη συνέχεια θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία και τη λιτανεία για τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων των Σερρών, στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Αμεσως μετά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το κέντρο της πόλης των Σερρών. Ακολούθως, θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά.
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