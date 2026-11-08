Στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ο Μητσοτάκης: Οδήγησε στην πίστα, χρηματοδότηση 11,16 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή της

Με την ολοκλήρωση των έργων, στόχος είναι το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών να γίνει η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, ακόμη και αγώνων επιπέδου World Superbike.Η επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης των Σερρών στον διεθνή χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημιουργώντας παράλληλα νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή.Μετά τονο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Σερρών και στη συνέχεια θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία και τη λιτανεία για τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων των Σερρών, στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.Αμεσως μετά ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το κέντρο της πόλης των Σερρών. Ακολούθως, θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά.