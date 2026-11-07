Τασούλας από Μυλοπόταμο: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δεν προκαλεί κανέναν

«Δεν πρέπει να μας φοβίζει τίποτα όταν είμαστε ενωμένοι. Τίποτα απολύτως», ανέφερε από το Μελιδόνι, κατά την τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη του Δήμου Μυλοποτάμου