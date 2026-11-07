Συρίγος: Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία
Συρίγος: Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία
Ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι η διεθνής διάσταση του ζητήματος αποτρέπει μια κλιμάκωση ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα
«Θεωρώ πως δε θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, καθώς το θέμα έχει πάρει τόσο πολύ μεγάλη έκταση διεθνώς, που εμποδίζει τυχοδιωκτισμούς της Τουρκίας», δήλωσε σήμερα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και πρώην υπουργός της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος.
Όπως είπε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7, «προφανώς οι Τούρκοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που πήρανε. Γι’ αυτό ζήτησαν με αντι-NAVTEX ενημέρωση για συντονισμό», αναφερόμενος στην αντίδραση της Άγκυρας, η οποία, αμέσως μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», εξέδωσε δική της αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την ελληνική αναγγελία και υποστηρίζοντας ότι μέρος της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Ο ίδιος τόνισε πως «είναι δεδομένο πως το ελληνικό κράτος δεν θα ενημερώσει ποτέ την Τουρκία. Το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι ικανοποιημένη με την εξέλιξη αυτή».
Ο κ. Συρίγος επισήμανε ωστόσο πως «η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία έχουν άμεσα συμφέροντα στην Τουρκία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν 80 χιλιάδες τουρκογερμανικές επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά, αντικειμενικά μέτρα σε βάρος της Τουρκίας».
Όπως είπε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7, «προφανώς οι Τούρκοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που πήρανε. Γι’ αυτό ζήτησαν με αντι-NAVTEX ενημέρωση για συντονισμό», αναφερόμενος στην αντίδραση της Άγκυρας, η οποία, αμέσως μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», εξέδωσε δική της αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την ελληνική αναγγελία και υποστηρίζοντας ότι μέρος της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Ο ίδιος τόνισε πως «είναι δεδομένο πως το ελληνικό κράτος δεν θα ενημερώσει ποτέ την Τουρκία. Το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι ικανοποιημένη με την εξέλιξη αυτή».
Ο κ. Συρίγος επισήμανε ωστόσο πως «η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία έχουν άμεσα συμφέροντα στην Τουρκία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν 80 χιλιάδες τουρκογερμανικές επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά, αντικειμενικά μέτρα σε βάρος της Τουρκίας».
Ολόκληρη η συνέντευξη του Άγγελου Συρίγου:
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