Ένταση μεταξύ Σδούκου και Παπαδοπούλου on air: «Θα μας βουλώσετε το στόμα;», «να μας απαντήσετε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες»

Η αντιπαράθεση ανάμεσά τους ξεκίνησε από τα ελληνοτουρκικά και συνεχίστηκε με αιχμές για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019





Αφορμή αποτέλεσαν αρχικά οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, η κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας και το ζήτημα της «με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς», προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Άννας Παπαδοπούλου, η οποία χαρακτήρισε τις αιχμές περί πατριωτισμού «ασόβαρες» και «προσβλητικές».



Ποινικούς Κώδικες το 2019. Η εκπρόσωπος της ΝΔ υπερασπίστηκε την κριτική για τις τότε νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ η Άννα Παπαδοπούλου ζήτησε απαντήσεις για τις αναφορές περί χρηματισμού του πρώην πρωθυπουργού.



Οι διάλογοι από την αντιπαράθεση Σδούκου - Παπαδοπούλου Για τα ελληνοτουρκικά:



-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Εσείς συντάσσεστε με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς;».







-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Σας μιλώ με σοβαρότητα».



-Άννα Παπαδοπούλου: «Χωρίς καμία σοβαρότητα δεν μου μιλάτε όταν λέτε ότι ταυτιζόμαστε με την τουρκική αντιπολίτευση. Αυτό είναι ασόβαρο, με συγχωρείτε, και προσβλητικό».



Κλείσιμο Αλεξάνδρα Σδούκου: «Ήρεμα λίγο. Να το πάμε λίγο ήρεμα, γιατί είναι πρωί και ο κόσμος δεν έχει κανέναν λόγο να ακούει υψωμένες τις φωνές μας».





Για τους Ποινικούς Κώδικες



Άννα Παπαδοπούλου: « Να μιλήσει ο κύριος Κοντονής. Όταν όμως κλήθηκε στη Δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο [...] Η ΝΔ ήρθε και μίλησε για χρηματισμό, ο κύριος Κοντονής δεν μίλησε για χρηματισμό. Όταν η κυβέρνηση βρίσκει τα δύσκολα η εύκολη διέξοδος είναι να επιστρέφουμε στο παρελθόν και να μιλάμε για το 2019 και τους Ποινικούς Κώδικες».



-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Θα μας απαγορεύσετε, κυρία Παπαδοπούλου, να ασκήσουμε κριτική για τα έργα και τις ημέρες σας; Θα μας βουλώσετε το στόμα δηλαδή;».



Ανέβηκαν οι τόνοι σήμερα το πρωί στον αέρα του Action 24 ανάμεσα στην εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου , και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου Αφορμή αποτέλεσαν αρχικά οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, η κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας και το ζήτημα της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου . Ωστόσο, η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν η Αλεξάνδρα Σδούκου κατηγόρησε την άλλη πλευρά ότι συντάσσεταιπροκαλώντας την έντονη αντίδραση της Άννας Παπαδοπούλου, η οποία χαρακτήρισε τις αιχμές περί πατριωτισμούκαιΗ ένταση συνεχίστηκε και όταν η συζήτηση στράφηκε στην κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους. Η εκπρόσωπος της ΝΔ υπερασπίστηκε την κριτική για τις τότε νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ η Άννα Παπαδοπούλου ζήτησε απαντήσεις για τις αναφορές περί χρηματισμού του πρώην πρωθυπουργού.-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Εσείς συντάσσεστε με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς;».-Άννα Παπαδοπούλου: «Τις υπόνοιες αυτού του είδους περί πατριωτικού, αφήστε τες».-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Σας μιλώ με σοβαρότητα».-Άννα Παπαδοπούλου: «Χωρίς καμία σοβαρότητα δεν μου μιλάτε όταν λέτε ότι ταυτιζόμαστε με την τουρκική αντιπολίτευση. Αυτό είναι ασόβαρο, με συγχωρείτε, και προσβλητικό».Σδούκου: «Ήρεμα λίγο. Να το πάμε λίγο ήρεμα, γιατί είναι πρωί και ο κόσμος δεν έχει κανέναν λόγο να ακούει υψωμένες τις φωνές μας».Να μιλήσει ο κύριος Κοντονής. Όταν όμως κλήθηκε στη Δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο [...] Η ΝΔ ήρθε και μίλησε για χρηματισμό, ο κύριος Κοντονής δεν μίλησε για χρηματισμό. Όταν η κυβέρνηση βρίσκει τα δύσκολα η εύκολη διέξοδος είναι να επιστρέφουμε στο παρελθόν και να μιλάμε για το 2019 και τους Ποινικούς Κώδικες».-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Θα μας απαγορεύσετε, κυρία Παπαδοπούλου, να ασκήσουμε κριτική για τα έργα και τις ημέρες σας; Θα μας βουλώσετε το στόμα δηλαδή;».

-Άννα Παπαδοπούλου: «Όχι κυρία Σδούκου. Να μας απαντήσετε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες σήμερα».



-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Εγώ είδα τον κύριο Τσίπρα που πήγε στο Παρίσι να κάνει τον επαναστάτη των δρόμων και από εκεί μας έστειλε ένα μηνυματάκι να κλείσουμε το στόμα μας. Επειδή είπαμε ότι την εποχή που κυβέρνησε άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα για κάποια αδικήματα».



-Άννα Παπαδοπούλου: «Δεν είπατε αυτό, κυρία Σδούκου, δεν είπατε αυτό».



-Δημήτρης Καμπουράκης: «Αυτό που είπε ο Άδωνις είναι αλλιώς, είπε ότι πήρε λεφτά, ότι χρηματίστηκε».



-Άννα Παπαδοπούλου: «Εσάς ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό ως εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας;».



-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Προειδοποίησε ο αρμόδιος υπουργός σας ότι, εάν περνούσαν αυτές οι διατάξεις, ενδεχομένως εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα;».



-Άννα Παπαδοπούλου: «Κυρία Σδούκου, ο κύριος Μαυρωτάς, γενικός γραμματέας της κυβέρνησής σας από το 2019 μέχρι σήμερα, είπε ότι το νομοσχέδιο δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένα έργο επιστημονικό που πρέπει να ψηφιστεί».



-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Επειδή είστε νέα και σοβαρή γυναίκα, εδώ έχω μπροστά μου πολλά αδικήματα που την εποχής σας μειώθηκαν οι ποινές. Βιασμός, ενδοοικογενειακή βία, παθητική δωροδοκία, εμπρησμός σε δάση και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα αδικήματα συμφωνείτε να μειωθούν οι ποινές; Θέλετε τα κακουργήματα να γίνονται πλημμελήματα; Και σας ρωτώ σε προσωπικό επίπεδο».



-Άννα Παπαδοπούλου: «Είμαι ποινικολόγος, έχω επιστημονική και πολιτική άποψη επ' αυτού».



-Αλεξάνδρα Σδούκου: «Τι σκεπτικό έχει να μειώνετε τις ποινές;».

07.11.2026, 10:51