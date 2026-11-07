Κυρανάκης για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: «Αν χρειαστεί θα απαντήσουμε στο πεδίο»
Κυρανάκης για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: «Αν χρειαστεί θα απαντήσουμε στο πεδίο»
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα εθνικά θέματα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με επίκεντρο την έκδοση NAVTEX και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ
Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για τα εθνικά θέματα, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε τη σημασία της έκδοσης NAVTEX και αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επισημαίνοντας πως το καλώδιο GSI βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση.
Όπως ανέφερε, «αν χρειαστεί θα απαντήσουμε στο πεδίο», υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ελλάδας να υπερασπίζεται κυριαρχικά δικαιώματα.
Σύμφωνα με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, το έργο συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, και στην πλήρη ανάπτυξή του, και με το Ισραήλ. Η διαδρομή του καλωδίου περνά από τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες Ελλάδας και Κύπρου, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για τα εθνικά συμφέροντα και την επιρροή της χώρας.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της άμυνας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί με νέα μέσα, όπως φρεγάτες και Rafale, επιτυγχάνοντας υπεροχή σε θάλασσα και αέρα.
Επισήμανε πως το 2027 η Ελλάδα θα τοποθετήσει γεωτρύπανο σε χωρικά της ύδατα, εξέλιξη που, όπως είπε, ενισχύει τη θέση της χώρας.
Σχολιάζοντας τις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα περί κυβερνητικής προσπάθειας αποπροσανατολισμού από το ζήτημα της ακρίβειας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε στις δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019. Όπως ανέφερε, «κάποιοι γλίτωσαν τη φυλακή από την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες», υπογραμμίζοντας τη μετατροπή της ενεργητικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα.
Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στις αυξήσεις μισθών, τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που επέτρεψε τη μεταβίβαση δανείων στα funds, ενώ παρουσίασε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για διαφάνεια και αυστηρά πρόστιμα στους servicers.
Όπως δήλωσε, ο νέος νόμος προβλέπει ότι τα funds οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως τους δανειολήπτες εντός τριών μηνών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια για κάθε οικογένεια. Αναφέρθηκε επίσης στη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, που διευκολύνει τις οικογένειες να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Για το άρθρο 23, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι μετά τη μη αποπληρωμή δόσεων, το δάνειο μεταφέρεται στο fund και μετά από τρεις ανεξόφλητες δόσεις δημιουργείται εκτελεστός τίτλος, διευκρινίζοντας πως οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες επιτρέπουν τη βελτίωση ή απόσυρση διατάξεων μετά τη διαβούλευση.
Για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που επέτρεψε τη μεταβίβαση δανείων στα funds, ενώ αναφέρθηκε στο νέο κυβερνητικό νομοθέτημα που επιβάλλει αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και μεγάλα πρόστιμα στους servicers.
«Ψηφίσαμε λοιπόν έναν νόμο, ο οποίος πρώτον, λέει στο fund επί ποινή μεγάλου προστίμου εκατομμυρίων, ότι έχεις τρεις μήνες να ενημερώσεις για τους πλήρεις όρους της σύμβασης. Άρα λοιπόν, η κάθε οικογένεια η οποία δυσκολεύεται έχει ακριβώς τα ποσά μπροστά της και τους όρους για να μπορεί να βρει με βάση το δικό της προϋπολογισμό τον τρόπο πληρωμής. Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν την ολομέλεια; Ότι πρέπει να πτωχεύσει το νοικοκυριό ώστε να μπει μετά στη ρύθμιση. Δηλαδή να καταστραφεί πλήρως, να μην έχει καμία δυνατότητα αποπληρωμής και μετά να μπει στη ρύθμιση. Το θέλει αυτό μια οικογένεια; Όχι».
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε τη σημασία της έκδοσης NAVTEX και αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επισημαίνοντας πως το καλώδιο GSI βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση.
Όπως ανέφερε, «αν χρειαστεί θα απαντήσουμε στο πεδίο», υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ελλάδας να υπερασπίζεται κυριαρχικά δικαιώματα.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της άμυνας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί με νέα μέσα, όπως φρεγάτες και Rafale, επιτυγχάνοντας υπεροχή σε θάλασσα και αέρα.
Επισήμανε πως το 2027 η Ελλάδα θα τοποθετήσει γεωτρύπανο σε χωρικά της ύδατα, εξέλιξη που, όπως είπε, ενισχύει τη θέση της χώρας.
Σχολιάζοντας τις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα περί κυβερνητικής προσπάθειας αποπροσανατολισμού από το ζήτημα της ακρίβειας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε στις δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019. Όπως ανέφερε, «κάποιοι γλίτωσαν τη φυλακή από την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες», υπογραμμίζοντας τη μετατροπή της ενεργητικής δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα.
Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στις αυξήσεις μισθών, τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που επέτρεψε τη μεταβίβαση δανείων στα funds, ενώ παρουσίασε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για διαφάνεια και αυστηρά πρόστιμα στους servicers.
Όπως δήλωσε, ο νέος νόμος προβλέπει ότι τα funds οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως τους δανειολήπτες εντός τριών μηνών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια για κάθε οικογένεια. Αναφέρθηκε επίσης στη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, που διευκολύνει τις οικογένειες να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Για το άρθρο 23, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι μετά τη μη αποπληρωμή δόσεων, το δάνειο μεταφέρεται στο fund και μετά από τρεις ανεξόφλητες δόσεις δημιουργείται εκτελεστός τίτλος, διευκρινίζοντας πως οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες επιτρέπουν τη βελτίωση ή απόσυρση διατάξεων μετά τη διαβούλευση.
Για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που επέτρεψε τη μεταβίβαση δανείων στα funds, ενώ αναφέρθηκε στο νέο κυβερνητικό νομοθέτημα που επιβάλλει αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και μεγάλα πρόστιμα στους servicers.
«Ψηφίσαμε λοιπόν έναν νόμο, ο οποίος πρώτον, λέει στο fund επί ποινή μεγάλου προστίμου εκατομμυρίων, ότι έχεις τρεις μήνες να ενημερώσεις για τους πλήρεις όρους της σύμβασης. Άρα λοιπόν, η κάθε οικογένεια η οποία δυσκολεύεται έχει ακριβώς τα ποσά μπροστά της και τους όρους για να μπορεί να βρει με βάση το δικό της προϋπολογισμό τον τρόπο πληρωμής. Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν την ολομέλεια; Ότι πρέπει να πτωχεύσει το νοικοκυριό ώστε να μπει μετά στη ρύθμιση. Δηλαδή να καταστραφεί πλήρως, να μην έχει καμία δυνατότητα αποπληρωμής και μετά να μπει στη ρύθμιση. Το θέλει αυτό μια οικογένεια; Όχι».
Τέλος, εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία, ώστε η κυβέρνηση να αξιολογηθεί συνολικά για το έργο της.
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