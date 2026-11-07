Κυρανάκης για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου: «Αν χρειαστεί θα απαντήσουμε στο πεδίο»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα εθνικά θέματα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με επίκεντρο την έκδοση NAVTEX και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ