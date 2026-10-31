Αλεξάνδρα Σδούκου: Το άρθρο 23 αποσύρθηκε, γιατί η αντιπολίτευση δεν ψηφίζει τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών;

«Η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι ζωντανή», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ και κάλεσε την αντιπολίτευση να ξεκαθαρίσει αν θα ψηφίσει τις υπόλοιπες διατάξεις για την προστασία των δανειοληπτών