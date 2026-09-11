«Μεγάλες οι προοπτικές συνεργασίας με την Ελλάδα», λέει η πρέσβης του Ισραήλ μετά την επίσκεψη στο Athens LifeTech Park
«Μεγάλες οι προοπτικές συνεργασίας με την Ελλάδα», λέει η πρέσβης του Ισραήλ μετά την επίσκεψη στο Athens LifeTech Park
Εντυπωσιασμένη από το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, δηλώνει η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι
Εντυπωσιασμένη δηλώνει η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, από την παρουσία της χθες στο Athens LifeTech Park, το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, στα Σπάτα.
Η κυρία Γιανάι βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του πάρκου, στο περιθώριο της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με πλάνα από την επίσκεψή της, η πρέσβης του Ισραήλ υπογράμμισε τις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της φαρμακευτικής καινοτομίας.
«Αυτό το εξαιρετικό, υπερσύγχρονο συγκρότημα αποτελεί σύμβολο οράματος, φιλοδοξίας και της αποφασιστικότητας της Ελλάδας να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο ιατρικής έρευνας και διεθνούς καινοτομίας», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Facebook.
«Χθες είχα την τιμή να παρευρεθώ στα εγκαίνια του Athens LifeTech Park, ενός εντυπωσιακού νέου κέντρου αφιερωμένου στην ιατρική έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη των φαρμάκων του μέλλοντος.
Κατά την επίσκεψή μου, συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με υπουργούς και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «το μέλλον της Ελλάδας είναι ήδη εδώ» και μίλησε για την επένδυση της χώρας στη φαρμακευτική βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία — όχι μόνο ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και ως μέσο για την επιστροφή ταλαντούχων Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών στην πατρίδα τους.
Αυτό το εξαιρετικό, υπερσύγχρονο συγκρότημα αποτελεί σύμβολο οράματος, φιλοδοξίας και της αποφασιστικότητας της Ελλάδας να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο ιατρικής έρευνας και διεθνούς καινοτομίας.
Συγκινήθηκα βαθιά βλέποντας την αξιοσημείωτη πρόοδο της Ελλάδας και την επένδυσή της στο μέλλον. Προερχόμενη από το Ισραήλ — μια χώρα όπου η καινοτομία, η έρευνα και η επιχειρηματικότητα είναι βαθιά ενσωματωμένες στην εθνική μας ταυτότητα — θεωρώ ότι ο τομέας αυτός αποτελεί ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας. Όταν η επιστήμη, το όραμα και οι επενδύσεις συνδυάζονται, το μέλλον είναι πράγματι ήδη εδώ».
Η κυρία Γιανάι βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του πάρκου, στο περιθώριο της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με πλάνα από την επίσκεψή της, η πρέσβης του Ισραήλ υπογράμμισε τις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της φαρμακευτικής καινοτομίας.
«Αυτό το εξαιρετικό, υπερσύγχρονο συγκρότημα αποτελεί σύμβολο οράματος, φιλοδοξίας και της αποφασιστικότητας της Ελλάδας να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο ιατρικής έρευνας και διεθνούς καινοτομίας», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Facebook.
«Χθες είχα την τιμή να παρευρεθώ στα εγκαίνια του Athens LifeTech Park, ενός εντυπωσιακού νέου κέντρου αφιερωμένου στην ιατρική έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη των φαρμάκων του μέλλοντος.
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
Κατά την επίσκεψή μου, συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με υπουργούς και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «το μέλλον της Ελλάδας είναι ήδη εδώ» και μίλησε για την επένδυση της χώρας στη φαρμακευτική βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία — όχι μόνο ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και ως μέσο για την επιστροφή ταλαντούχων Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών στην πατρίδα τους.
Αυτό το εξαιρετικό, υπερσύγχρονο συγκρότημα αποτελεί σύμβολο οράματος, φιλοδοξίας και της αποφασιστικότητας της Ελλάδας να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο ιατρικής έρευνας και διεθνούς καινοτομίας.
Συγκινήθηκα βαθιά βλέποντας την αξιοσημείωτη πρόοδο της Ελλάδας και την επένδυσή της στο μέλλον. Προερχόμενη από το Ισραήλ — μια χώρα όπου η καινοτομία, η έρευνα και η επιχειρηματικότητα είναι βαθιά ενσωματωμένες στην εθνική μας ταυτότητα — θεωρώ ότι ο τομέας αυτός αποτελεί ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας. Όταν η επιστήμη, το όραμα και οι επενδύσεις συνδυάζονται, το μέλλον είναι πράγματι ήδη εδώ».
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