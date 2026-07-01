Τζάκρη: Προσωπική συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ δεν έχω, ανήκω στη δημοκρατική παράταξη

Τέλος, η κα Τζάκρη ξεκαθάρισε ότι η πιθανή σύγκλιση με το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί προσωπική της επιδίωξη, αλλά μια συλλογική απόφαση των οργάνων του κόμματός της για διερεύνηση συνεργασίας με όμορους χώρους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.«Εγώ μέχρι σήμερα ήμουνα σε μία διαδικασία προσπάθειας σύγκλισης των δύο χώρων συντεταγμένα. Προσωπική συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ δεν έχω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Ανήκω στη δημοκρατική παράταξη. Είμαι ένας άνθρωπος, που και χθες πίστευα και σήμερα εξακολουθώ να πιστεύω και αύριο θα το πιστεύω, ότι υπάρχει αναγκαιότητα σύγκλισης, των χώρων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και μάλιστα, κατά την άποψή μου, πρέπει να εκπονηθεί και μια στρατηγική ενός γύρου, δηλαδή, να δοθεί λύση από τον πρώτο γύρο», είπε.