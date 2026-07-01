Νέο μοντέλο για τις αγροτικές επιδοτήσεις: Προσυμπληρωμένες αιτήσεις και προτεραιότητα στις ενισχύσεις για όσους υποβάλουν νωρίς

Τι αλλάζει στη νέα αίτηση ενίσχυσης

•

•

•

«H χώρα μας την 1η Ιουλίου του 2027 θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να έχουμε τα βάρη και τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αυτό που κάνουμε με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ακριβώς η διευθέτηση ενός κομματιού των εκκρεμοτήτων του χθες, είπε ο, παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο».«Την 1η Ιουλίου πέρσι συμφωνήθηκε το Action Plan 1 που μας έφερε εδώ που είμαστε. Το ζητούμενο δεν είναι ακόμα μια καλή πληρωμή, αλλά το ότι ποτέ ξανά δεν θα επιστρέψουμε στο χθες, σε αυτό το σύστημα που δεν λειτουργούσε υπέρ των πραγματικών δικαιούχων», πρόσθεσε. «Όσο μπορώ στη μέτρο των δυνάμεων μου να συμβάλλω στο να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο της χώρας».Ο ίδιος ξεχώρισε και την υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για 80 εκατ. στους κτηνοτρόφους και 80 εκατ. στο σιτάρι και στο βαμβάκι.«Το νέο σύστημα αρχίζει και αποδίδει, μιλάω για μια επιλογή που δικαιώθηκε, στηρίχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ», τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.Από πλευράς του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ,, εξήρε το έργο του υπουργείου, της ΑΑΔΕ και των υπαλλήλων τους, που δούλεψαν σκληρά, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα για να γίνουν οι πληρωμές.«Κάναμε μια μεγάλη πληρωμή, με ελέγχους διαφάνεια και αξιοπιστία, που χτίζει τις σχέσεις μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», τόνισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται στην αίτηση ενίσχυσης, που θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη και προσυμπληρωμένη, ο κ. Πιτσιλής ξεχώρισε:•Προσυμπληρώνονται στοιχεία από ΑΦΜ, IBAN, KAΔ και επίσημα μητρώαΑντλούνται δεδομένα από ΥΠΑΑΤ, myDATA, ΜΙΔΑ και ΚτηματολόγιοΕλέγχονται τιμολόγια, εκμεταλλεύσεις, αγροτεμάχια και εξουσιοδοτήσειςΑξιοποιείται ενημερωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο 2024-2025«Αν όλα πάνε καλά στο πρώτο 15ημερο του Ιουλίου θα ανοίξουμε την αίτηση», είπε ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας και για κίνητρα, για όσους την υποβάλλουν νωρίτερα.