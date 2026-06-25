Νέα αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ: Περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου παραιτήθηκε και πάει στο κόμμα Τσίπρα

'Άλλο ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου Χάρης Λιούρης, αποχωρεί για να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, ο κ. Λιούρης έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η συμμετοχή του στην ΕΛ.Α.Σ. αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το Σάββατο, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος στην Αθήνα, όπου θα συμμετέχει και ο ίδιος ως μέλος του οργάνου.Η ένταξη του Χάρη Λιούρη εντάσσεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του epirusgate.gr, στον σχεδιασμό της ηγεσίας της ΕΛ.Α.Σ. για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πυρήνα στελεχών με αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα του αγροτικού κόσμου και επιδιώκει να αναδείξει τον συγκεκριμένο τομέα σε βασικό άξονα της πολιτικής του πρότασης.Ο Χάρης Λιούρης παραμένει εν ενεργεία περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου, έχοντας εκλεγεί με την παράταξη που στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, μέχρι τις πρόσφατες εκλογές.