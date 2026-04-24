Οι «27» υπέγραψαν στην Κύπρο κοινή διακήρυξη για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, τα 5 σημεία
Οι «27» υπέγραψαν στην Κύπρο κοινή διακήρυξη για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, τα 5 σημεία
Η διακήρυξη φέρει τον τίτλο «Μία Ευρώπη, μία αγορά» και υπογράφεται από ηγέτες κρατών - μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στη συνάντηση
Κοινή διακήρυξη για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεγράφη από τους «27» στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διακήρυξη φέρει τον τίτλο «Μία Ευρώπη, μία αγορά» και υπογράφεται από ηγέτες κρατών - μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στη συνάντηση, με στόχο την επιτάχυνση της εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
Τη διακήρυξη υπέγραψαν οι ηγέτες των κρατών-μελών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συνόδου, όπως οι επικεφαλής των βασικών ευρωπαϊκών θεσμών.
Η διακήρυξη περιγράφει έναν οδικό χάρτη για την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς και περιλαμβάνει:
•Την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών.
•Την ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, με κοινά πρότυπα και κανόνες.
•Την προώθηση της ενεργειακής ολοκλήρωσης, με στόχο τη μεγαλύτερη διασύνδεση και ασφάλεια εφοδιασμού.
•Την απλοποίηση των διαδικασιών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη.
•Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.
Η διακήρυξη δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη, αλλά πολιτική δέσμευση των ηγετών για προώθηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί, ωστόσο, βάση για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για συζητήσεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διακήρυξη φέρει τον τίτλο «Μία Ευρώπη, μία αγορά» και υπογράφεται από ηγέτες κρατών - μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στη συνάντηση, με στόχο την επιτάχυνση της εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
Τη διακήρυξη υπέγραψαν οι ηγέτες των κρατών-μελών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συνόδου, όπως οι επικεφαλής των βασικών ευρωπαϊκών θεσμών.
Η διακήρυξη περιγράφει έναν οδικό χάρτη για την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς και περιλαμβάνει:
•Την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών.
•Την ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, με κοινά πρότυπα και κανόνες.
•Την προώθηση της ενεργειακής ολοκλήρωσης, με στόχο τη μεγαλύτερη διασύνδεση και ασφάλεια εφοδιασμού.
•Την απλοποίηση των διαδικασιών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη.
•Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.
Η διακήρυξη δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη, αλλά πολιτική δέσμευση των ηγετών για προώθηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί, ωστόσο, βάση για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για συζητήσεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα