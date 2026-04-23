Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: Αγνοεί το τεκμήριο της αθωότητας των 13 βουλευτών και διαστρεβλώνει σκοπίμως τις θέσεις της κυβέρνησης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις σε σχέση με τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της ΝΔ των βουλευτών για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας τους
Κυβερνητικές πηγές απαντούν με αιχμηρό τρόπο στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων της κυβέρνησης.
«Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας», σημειώνουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού βασικών αρχών της Δικαιοσύνης.
Όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί σκοπίμως να δημιουργήσει εντυπώσεις, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζουν– είναι σαφές πως η τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση διεξαγωγής εκλογών πριν από την ολοκλήρωση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό.
Οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ακόμη ότι για τον λόγο αυτό ζητείται από τη Δικαιοσύνη η ταχύτερη δυνατή εκκαθάριση των υποθέσεων, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα το συντομότερο δυνατό.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε στο ερώτημα αν θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας τους, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.
«Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν της δει κάποιος με προσοχή, θα δει ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους θέλουν να κριθούν από τη δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά επάνω τους», ανέφερε.
Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όσοι παρακολούθησαν τις σχετικές τοποθετήσεις στη Βουλή «θα διαπίστωσαν ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό», σημειώνοντας πως η στάση τους αποτελεί «την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος».
Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αποκλεισμού τους από τις εκλογικές λίστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».
Αναφορικά με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η στοχοποίηση που δέχεται σχετίζεται με το επώνυμό του και ότι κάποιοι έγιναν γνωστοί πολιτικά πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα. Υπογράμμισε επίσης ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσής της με την τραγωδία των Τεμπών.
Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν αρνείται όσα συνέβησαν στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτήθηκε και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Όπως σημείωσε, μετά την άρση της ασυλίας, θεσμικά δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις δηλώσεις του.
Σε ερώτηση για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, είπε ότι παρουσιάζονται επιλεκτικά τα όσα είπε με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η συνολική εικόνα των όσων ανέφερε.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής και ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Είστε αμετανόητοι, είστε επικίνδυνοι και μονόδρομος είναι η φυγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα έγινε χθες στη Βουλή των Ελλήνων. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, στο 3,4% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κινείται στο 2,6%», πρόσθεσε και συμπλήρωσε πως «την ίδια στιγμή, η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται δραματικά: το 2025, τα ενοίκια καταγράφουν τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%».
Μαρινάκης: Θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας
Ανδρουλάκης: Προεξοφλούν την ατιμωρησία πριν μιλήσει η Δικαιοσύνη
