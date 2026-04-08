Δένδιας: Η παραγωγική μας δυνατότητα έχει φτάσει στα 4.000 drones τον χρόνο

Ή, για να το πω με απλά λόγια, έχουμε δημιουργήσει δύο εργοστάσια παραγωγής drones, έχουμε δημιουργήσει δύο Κινητές Μονάδες Παραγωγής drones, και είμαστε στη διαδικασία, αφενός μεν μεγέθυνσης της παραγωγικής δυνατότητας των δύο Εργοστασίων μας, αφετέρου κατασκευής κινητών μονάδων παραγωγής που θα συνοδεύουν σε ορατό χρόνο όλες τις Ταξιαρχίες του ελληνικού Στρατού.Κάθε Ταξιαρχία θα μπορεί να παράγει και να επισκευάζει drones επί τόπου.Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι το 306 Εργοστάσιο Βάσης, στους τρεις μήνες που έχω να το επισκεφτώ, έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική του δυνατότητα.Αυτή τη στιγμή, η παραγωγική μας δυνατότητα, η οποία πριν ήταν 1.000 drones τον χρόνο, έχει φτάσει στα 4.000 drones τον χρόνο.Και θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με γεωμετρική πρόοδο έως ότου φθάσουμε στον στόχο μας.Κομβικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, έχει παίξει και το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας), όπως επίσης και τα ερευνητικά κέντρα, το Ερευνητικό Κέντρο, το ΚΕΤΑΚ (Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.Βρισκόμαστε – και είναι φανερό – μπροστά σε μια νέα εποχή και σε νέες προκλήσεις. Τεράστιες προκλήσεις.Η Πατρίδα μας για να μπορέσει να έχει μια αξιόπιστη δύναμη αποτροπής, δηλαδή για να το πούμε απλά, για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον που υποχωρεί το δίκαιο και μοναδικό κριτήριο ή σχεδόν μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες δυνατότητες.Αυτό κάνει και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας, αναπτύσσοντας ίδιες δυνατότητες παραγωγής drones και αντι-drones συστημάτων, ώστε να μην είμαστε στο έλεος ξένων προμηθευτών, να μην χρειάζεται μόνο να προμηθευόμαστε από ξένα «ράφια» και να δαπανάμε έτσι το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου στο εξωτερικό.Θα ήθελα από την καρδιά μου, εκτός από τις ευχές μου για Καλή Ανάσταση, να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες οι οποίοι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενστερνίστηκαν αυτές τις νέες δυνατότητες και τις αναπτύσσουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Και να τους μεταβιβάσω την υπερηφάνεια και της Κυβέρνησης αλλά νομίζω και συνολικά και της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν.Καλή Ανάσταση και ό,τι καλό!»Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:«Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα εκ νέου σήμερα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.Εδώ, όπως και στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, υλοποιείται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».