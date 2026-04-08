Δένδιας: Η παραγωγική μας δυνατότητα έχει φτάσει στα 4.000 drones τον χρόνο
«Στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές, όπως και στο 316 Εργοστάσιο στην Ξάνθη, βλέπουμε να υλοποιείται ένα μεγάλο βήμα για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας στη νέα εποχή. Ένα μεγάλο βήμα της "Ατζέντας 2030"», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της σημερινής του επίσκεψής στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές, όπου λειτουργεί το Συνεργείο Κατασκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων αεροχημάτων (drones).
Συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό, Δημήτριο Χούπη, και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο, Γεώργιο Κωστίδη, ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου από τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) Αντιστράτηγο, Αθανάσιο Σαπλαούρα, τον Διευθυντή ΓΕΣ/Δ5 Ταξίαρχο, Απόστολο Κωνσταντόπουλο, και την Διοικητή του 306 ΕΒΤ Αντισυνταγματάρχη (ΤΧ), Σοφία Παπάζογλου, για τα πρότυπα μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, την παραγωγική διαδικασία, την επέκταση της γραμμής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Κατασκευής drones, τα οποία αποτελούν αυτόνομες και πλήρως λειτουργικές κινητές μονάδες για την κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση και δοκιμές Συστημάτων μη Επανδρωμένων επί του πεδίου.
Σημειωτέον ότι οι Μονάδες αυτές σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν από το 306 ΕΒΤ σε συνεργασία με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.
Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε τα εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) των Συστημάτων μη Επανδρωμένων, όπου ενημερώθηκε εκτενώς για την ανάπτυξη νέων μοντέλων με τεχνολογία αιχμής. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε απευθείας επικοινωνία (VTC), με το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης, κατά την οποία ο Διοικητής του Συνεργείου Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Νικόλαος Σακαλής ενημέρωσε για τις δυνατότητες παραγωγής Συστημάτων μη Επανδρωμένων.
Μετά την ενημέρωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε:
«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών.
Εδώ, όπως και στο 316 Εργοστάσιο στην Ξάνθη, βλέπουμε να υλοποιείται ένα μεγάλο βήμα για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας στη νέα εποχή. Ένα μεγάλο βήμα της "Ατζέντας 2030".
Έχουν δημιουργηθεί εδώ δύο Εργοστάσια Παραγωγής drones και επίσης, όπως βλέπετε, είμαστε και στη διαδικασία ανάπτυξης σταθμών παραγωγής drones με αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, τα οποία θα συνοδεύουν σε πρώτη φάση, τους μεγάλους Σχηματισμούς μας και σε δεύτερη φάση, όλες τις Ταξιαρχίες του ελληνικού Στρατού.
Ή, για να το πω με απλά λόγια, έχουμε δημιουργήσει δύο εργοστάσια παραγωγής drones, έχουμε δημιουργήσει δύο Κινητές Μονάδες Παραγωγής drones, και είμαστε στη διαδικασία, αφενός μεν μεγέθυνσης της παραγωγικής δυνατότητας των δύο Εργοστασίων μας, αφετέρου κατασκευής κινητών μονάδων παραγωγής που θα συνοδεύουν σε ορατό χρόνο όλες τις Ταξιαρχίες του ελληνικού Στρατού.
Κάθε Ταξιαρχία θα μπορεί να παράγει και να επισκευάζει drones επί τόπου.
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι το 306 Εργοστάσιο Βάσης, στους τρεις μήνες που έχω να το επισκεφτώ, έχει πολλαπλασιάσει την παραγωγική του δυνατότητα.
Αυτή τη στιγμή, η παραγωγική μας δυνατότητα, η οποία πριν ήταν 1.000 drones τον χρόνο, έχει φτάσει στα 4.000 drones τον χρόνο.
Και θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με γεωμετρική πρόοδο έως ότου φθάσουμε στον στόχο μας.
Κομβικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, έχει παίξει και το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας), όπως επίσης και τα ερευνητικά κέντρα, το Ερευνητικό Κέντρο, το ΚΕΤΑΚ (Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.
Βρισκόμαστε – και είναι φανερό – μπροστά σε μια νέα εποχή και σε νέες προκλήσεις. Τεράστιες προκλήσεις.
Η Πατρίδα μας για να μπορέσει να έχει μια αξιόπιστη δύναμη αποτροπής, δηλαδή για να το πούμε απλά, για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον που υποχωρεί το δίκαιο και μοναδικό κριτήριο ή σχεδόν μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες δυνατότητες.
Αυτό κάνει και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας, αναπτύσσοντας ίδιες δυνατότητες παραγωγής drones και αντι-drones συστημάτων, ώστε να μην είμαστε στο έλεος ξένων προμηθευτών, να μην χρειάζεται μόνο να προμηθευόμαστε από ξένα «ράφια» και να δαπανάμε έτσι το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου στο εξωτερικό.
Θα ήθελα από την καρδιά μου, εκτός από τις ευχές μου για Καλή Ανάσταση, να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες οι οποίοι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενστερνίστηκαν αυτές τις νέες δυνατότητες και τις αναπτύσσουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Και να τους μεταβιβάσω την υπερηφάνεια και της Κυβέρνησης αλλά νομίζω και συνολικά και της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν.
Καλή Ανάσταση και ό,τι καλό!»
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:
«Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα εκ νέου σήμερα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Εδώ, όπως και στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, υλοποιείται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».
Εδώ, όπως και… pic.twitter.com/n1gMouoM5y
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα