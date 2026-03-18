Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story, είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα στα γενέθλια του ΕΛΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Βρυξέλλες Κρίση χρέους

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες

Γιώργος Ευγενίδης
25 ΣΧΟΛΙΑ
Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ως παράδειγμα των προσπαθειών του ΕΛΚ, αλλά και σημείο αναφοράς για την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story»

«Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην ευρωζώνη», είπε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ενώ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απευθύνθηκε από σκηνής στον κ. Μητοστάκη λέγοντας: «Με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story».

Μαζί με τον πρωθυπουργό, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την αυριανή  σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Μαργαρίτης Σχοινάς και άλλοι συνεργάτες του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης