Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story, είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα στα γενέθλια του ΕΛΚ
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες
Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ως παράδειγμα των προσπαθειών του ΕΛΚ, αλλά και σημείο αναφοράς για την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μαζί με τον πρωθυπουργό, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την αυριανή σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Μαργαρίτης Σχοινάς και άλλοι συνεργάτες του.
«Με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story»«Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην ευρωζώνη», είπε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ενώ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απευθύνθηκε από σκηνής στον κ. Μητοστάκη λέγοντας: «Με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story».
