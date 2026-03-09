Γεωργιάδης: Αμοργός, Ίος και Μαθράκι προστίθενται στη λίστα για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών

Κατόπιν αιτήματός μας στον δωρητή κ.

Στέλιο Χατζηϊωάννου ο κ. Χατζηιωάννου δέχθηκε και η δωρεά του αυξήθηκε από τα 47 στα 50 νησιά και στον αρχικό κατάλογο προσθέτουμε και τις νήσους Αμοργό και Ίο στις Κυκλάδες και Μαθράκι στα Διαπόντια νησιά της Κέρκυρας. Τον ευχαριστούμε… pic.twitter.com/FrOR6vhCK6