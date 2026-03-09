Νικολόπουλος, Πελεγρίνης και Βερλέκης στην νέα επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, δείτε όλα τα ονόματα

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει υπό την ηγεσία την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο

, επιχειρώντας να δημιουργήσει κλίμα συσπείρωσης δυνάμεων ενόψει του Συνεδρίου του, στις 27-29 Μαρτίου.



Στη νέα λίστα που εντάσσεται στην ομάδα συμπαράταξης και διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ είναι ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην πρύτανης και εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Παιδείας επί Αλέξη Τσίπρα, δύο μουσικοσυνθέτες, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, συνδικαλιστές, όπως ο Κώστας Μανιάτης και ο Γιάννης Αθανασάκης, ο πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου, Δημήτρης Σαράφογλου, η καθηγήτρια στο ΑΠΘ και υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές, Νιόβη Παυλίδου, άλλοι πανεπιστημιακοί, δικηγόροι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.







Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:



-Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ - Εθνική Τράπεζα



-Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος







-Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός



-Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής



Κλείσιμο



-Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη



-Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής



-Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος



Τη δεύτερη λίστα της διεύρυνσης με ανθρώπους από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας να δημιουργήσει κλίμα συσπείρωσης δυνάμεων ενόψει τουτου, στις 27-29 Μαρτίου.Στη νέα λίστα που εντάσσεται στην ομάδα συμπαράταξης και διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ είναι οπρώην πρύτανης και εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Παιδείας επί Αλέξη Τσίπρα, δύο μουσικοσυνθέτες, οκαι οο γνωστός ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, συνδικαλιστές, όπως ο Κώστας Μανιάτης και ο Γιάννης Αθανασάκης, ο πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου,η καθηγήτρια στο ΑΠΘ και υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές,υ, άλλοι πανεπιστημιακοί, δικηγόροι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.Η Επιτροπή θα συνεδριάσει υπό την ηγεσία την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.-Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ - Εθνική Τράπεζα-Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος-Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής-Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός-Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής-Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων-Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη-Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής-Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος

-Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός



-Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας



-Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης



-Κορακάκης Βαγγέλης, μουσικοσυνθέτης



-Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών



-Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων



-Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ



-Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος



-Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου



-Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ



-Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»



-Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας



-Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο



-Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ



-Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης



-Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος



-Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας



-Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας



-Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας



-Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ



-Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου



-Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος



-Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.



-Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών σωματείων Αττικής



-Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου



-Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής



*Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.