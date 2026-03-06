Δένδιας: Στέλνουμε Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν

«Κατόπιν αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας - Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια

Ατανάς Ζαπριάνοφ είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ιράν.



Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, στη Βόρεια Ελλάδα μεταφέρεται πυροβολαρχία PATRIOT που θα καλύπτει και μεγάλο τμήμα της Βουλγαρίας. Επιπλέον, σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας προσγειώθηκε και ένα ζεύγος F-16 με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.



Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2026

Να σημειωθεί ότι οι μόνες πυροβολαρχίες Patriot που υπάρχουν στη βόρεια Ελλάδα είναι στο Σέδες της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη και στη Χρυσούπολη Καβάλας.



Στην Καβάλα δεν αποκλείεται να σταθμεύσουν και τα F-16 αφού είναι το πλησιέστερο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή.



Η δήλωση του Νίκου Δένδια μετά την επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του «Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.





Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.



Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.



Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.



Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αιτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.



Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια».



Σημειώνεται ότι οι δύο υπουργοί είχαν συνομιλήσει και χθες προκειμένου να συζητήσουν για τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.



Ο κ. Δένδιας είχε υπογραμμίσει την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.





06.03.2026, 11:17