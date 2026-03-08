Ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο: Τριμερής Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη αύριο για την ασφάλεια εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή