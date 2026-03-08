Ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο: Τριμερής Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη αύριο για την ασφάλεια εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο: Τριμερής Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη αύριο για την ασφάλεια εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος πρόεδρος μεταβαίνουν στην Κύπρο για συντονισμό με τον Νίκο Χριστοδουλίδη γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή
Η αυριανή ταυτόχρονη παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο δίνει το πολιτικό στίγμα της συγκυρίας και ανεβάζει το βάρος της Λευκωσίας στον ευρωπαϊκό συντονισμό για την κρίση στην περιοχή.
Την επίσκεψη επιβεβαίωσε ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν ολιγόωρη συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Η εικόνα είναι σαφής. Η Λευκωσία δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Βρίσκεται στο κέντρο ενός πυκνού διπλωματικού και επιχειρησιακού συντονισμού με την Ελλάδα, τη Γαλλία και, όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος, και με την Ιταλία.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεννόησης εντάσσεται και η αυριανή επίσκεψη, κατά την οποία θα γίνει ανασκόπηση των εξελίξεων αλλά και του επιπέδου συνεργασίας των τριών χωρών.
Η αναφορά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και στην Ιταλία μόνο τυχαία δεν ήταν. Η Λευκωσία θέλει να αναδείξει ότι γύρω από την Κύπρο διαμορφώνεται ένα πλέγμα ευρωπαϊκής παρουσίας και στήριξης, σε μια περίοδο που η περιοχή παραμένει εύφλεκτη και κάθε κίνηση διαβάζεται πολιτικά και στρατηγικά.
Η κυπριακή κυβέρνηση αποφεύγει προς το παρόν να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της για το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.
Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Αυτό που ήδη καταγράφεται, πάντως, είναι ότι η Λευκωσία επιχειρεί να εκπέμψει εικόνα ελέγχου, σοβαρότητας και στενής διασύνδεσης με βασικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Τριμερής με φόντο την ασφάλειαΣύμφωνα με τον Κ. Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Ευρωπαίους ηγέτες και με χώρες της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αθήνα και το Παρίσι.
Δηλώσεις στα ΜΜΕ από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο @SpokespersonCY @letymbiotis | 08.03.2026 pic.twitter.com/QX80OeEMPN— Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) March 8, 2026
Η Κύπρος ως κόμβος συνεννόησηςΗ αυριανή συνάντηση έχει προφανώς και ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ουσιαστικό, γιατί αφορά τον συντονισμό σε μια φάση υψηλής αβεβαιότητας. Συμβολικό, γιατί δείχνει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως κρίσιμος κρίκος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου.
Η κυπριακή κυβέρνηση αποφεύγει προς το παρόν να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της για το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.
Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Αυτό που ήδη καταγράφεται, πάντως, είναι ότι η Λευκωσία επιχειρεί να εκπέμψει εικόνα ελέγχου, σοβαρότητας και στενής διασύνδεσης με βασικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Στους 950 οι επαναπατρισθέντεςΟ κ. Λετυμπιώτης έδωσε και στοιχεία για τις πτήσεις επαναπατρισμού. Όπως είπε, μέχρι σήμερα έχουν φτάσει έξι πτήσεις, με τον συνολικό αριθμό των επαναπατρισθέντων Κυπρίων πολιτών να ανέρχεται στους 950.
Πρόκειται για αριθμό που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν και των περιοχών από τις οποίες κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα.
Ο Εκπρόσωπος απέδωσε τα εύσημα στο προσωπικό και στις υπηρεσίες διαχείρισης κρίσης του Υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι εργάζονται σε εικοσιτετράωρη βάση για να συνεχιστούν οι επαναπατρισμοί όπου αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.
Η φράση αυτή αποκτά ειδικό βάρος στη σημερινή συγκυρία, καθώς η Κύπρος επιχειρεί να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως ανθρωπιστικού και επιχειρησιακού κόμβου στην περιοχή.
Η Λευκωσία θέλει να δείξει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι μπορεί να διαχειριστεί πίεση, να στηρίξει επιχειρήσεις εκκένωσης και να λειτουργήσει ως αξιόπιστος εταίρος μέσα σε μια περιφερειακή κρίση που δεν λέει να κοπάσει.
Δεν μπήκε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά επανέλαβε τη βασική γραμμή της κυβέρνησης. Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα της περιοχής, προχωρεί σε προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών της, σε συνεργασία με τους εταίρους της.
Η αποφυγή πιο ευθείας τοποθέτησης δείχνει ότι η Λευκωσία δεν θέλει να τροφοδοτήσει επιπλέον ένταση δημοσίως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμά το ζήτημα. Στην πραγματικότητα, κάθε τέτοια πληροφορία ζυγίζεται σοβαρά, ιδίως όταν η περιοχή έχει ήδη μπει σε καθεστώς νευρικής επιφυλακής και τα αντανακλαστικά όλων είναι στην πρίζα.
Ο Κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι η Κύπρος δεν υπήρξε ποτέ μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Επέμεινε επίσης ότι η παρουσία μέσων από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και άλλα κράτη που συνδράμουν την Κυπριακή Δημοκρατία συνδέεται αποκλειστικά με την πρόληψη και με τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται μέσα σε μια συνθήκη περιφερειακής αστάθειας.
Η Λευκωσία θέλει να κλείσει τη συζήτηση πριν αυτή ανοίξει επικίνδυνα. Να μην υπάρξει δηλαδή περιθώριο για ερμηνείες περί εμπλοκής της Κύπρου σε επιθετικές ενέργειες.
«Εστία» σε πλήρη ετοιμότηταΣε σχέση με το σχέδιο «Εστία», η κυβερνητική θέση είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα που ενδεχομένως θα προκύψει.
Αξιολόγηση πληροφοριών για τουρκικά μαχητικάΕρωτηθείς για πληροφορίες που θέλουν τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη να μεταβαίνουν στην κατεχόμενη Κύπρο, ο Κύπριος κυβερνητικός Εκπρόσωπος αρκέστηκε να πει ότι οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται.
