Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πριν από λίγο επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα