Ακρίτα: Είμαστε με το Ιράν και κάθε χώρα που υφίσταται εισβολή από ξένη χώρα

Για τους επικριτές της υποστήριξε ότι «είναι με τον Τραμπ, είναι με τον Νετανιάχου, είναι με αυτούς που μπαίνουν για να υφαρπάξουν τον πλούτο μιας χώρας και ονοματίζονται ελευθερωτές και το λένε την ώρα που σκοτώθηκαν κοριτσάκια σε σχολείο χωρίς να λένε τίποτα γι' αυτό, μούγκα»