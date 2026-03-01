Τηλεδιάσκεψη Γεραπετρίτη με τους πρέσβεις της Ελλάδας σε Ιράν και Μέση Ανατολή
Τηλεδιάσκεψη Γεραπετρίτη με τους πρέσβεις της Ελλάδας σε Ιράν και Μέση Ανατολή
Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα Κυριακή τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και των προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Κατά την τηλεδιάσκεψη ο υπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο.
Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται, μέσω σχετικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για κάθε Αρχή.
Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.
Ζήτησε, τέλος, να βρίσκονται οι διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες της περιοχής.
