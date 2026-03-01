Τηλεδιάσκεψη Γεραπετρίτη με τους πρέσβεις της Ελλάδας σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού