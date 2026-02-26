Μαρινάκης: Κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες, κρίμα εθνικές επιτυχίες να τις βαφτίζουμε ως «επικίνδυνες»

«Σε κάθε σύμβαση όπως αυτή με τη Chevron πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου, ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία»