Δρυμιώτης: Η εικόνα των δημοσκοπήσεων είναι «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι»
Με τη φράση «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» σχολίασε τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων ο Ανδρέας Δρυμιώτης, όπου Χιονάτη η Νέα Δημοκρατία και οι επτά νάνοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
«Αυτή τη στιγμή οι τάσεις είναι σαφείς. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση στην αντιπολίτευση γιατί είναι τόσο διαφορετικές οι γνώμες τους» είπε στον ΣΚΑΪ ο πολιτικός αναλυτής.
