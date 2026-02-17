Δρυμιώτης: Η εικόνα των δημοσκοπήσεων είναι «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι»

«Αυτή τη στιγμή οι τάσεις είναι σαφείς. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση στην αντιπολίτευση γιατί είναι τόσο διαφορετικές οι γνώμες τους» είπε ο πολιτικός αναλυτής