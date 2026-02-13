Χατζηδάκης: Εφικτή η δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος στην χώρα μας

5.Στήριξη της ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων - ιδιαίτερα των μικρομεσαίων - μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.«Η έκθεση αυτή», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «δείχνει ότι ο κλάδος δεν επαναπαύεται. Επενδύει, ανανεώνεται, δοκιμάζει καινούργιες λύσεις. Το 2025 μας έδειξε ξεκάθαρα πως η Ελλάδα ως προορισμός μπορεί να ξεχωρίσει όχι μόνο προσελκύοντας τουρίστες αλλά και ποιοτικά. Εάν επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση σίγουρα θα πάμε σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς και σε τουρισμό δώδεκα μηνών».