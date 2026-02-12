Πηγές Τσίπρα για συνάντηση με Τασούλα: Δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα