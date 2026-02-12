Πηγές Τσίπρα για συνάντηση με Τασούλα: Δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα
Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα 

Γεωργία Σαδανά
Το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης έθεσε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή τους συνάντηση τέθηκε το θέμα και ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε στη θέση που διατύπωσε στην πρόσφατη ομιλία του Γιάννενα, δηλαδή ότι δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα.

Με δυο λόγια, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του, όπως μεταδίδουν πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Κατά τις ίδιες πηγές, η συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα και δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης.
