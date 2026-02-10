Ο Μητσοτάκης υποδέχεται τους κτηνοτρόφους στο Μαξίμου για συζήτηση εφ' όλης της ύλης: Ως το τέλος του μήνα η ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο
Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσουν σήμερα εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα έχουν εφ' όλης της ύλης συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για όλα τα ανοιχτά και πιεστικά ζητήματα του κλάδου. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη συνάντηση είχε προγραμματιστεί κατά την πρώτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, βασικό θέμα συζήτησης με τους εκπροσώπους του κλάδου θα είναι ο σχεδιασμός και το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα. Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να εξετάσει επιλογές για το πώς θα στηριχθεί η κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια.
«Είναι πλέον η στιγμή να ξαναχτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων», λένε κυβερνητικά στελέχη, μετά τη μεγάλη δοκιμασία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και άλλων ζωονόσων που είχαν ως αποτέλεσμα τη θανάτων εκατοντάδων χιλιάδων ζώων και τη σκληρή δοκιμασία πολλών κτηνοτρόφων.
Απαντώντας και στις αιτιάσεις αγροτών ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση έναντι των αγροτών προ ημερών, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι ως το τέλος του μήνα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο. Θα αφορά τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία ενώ θα γίνει επανυπολογισμός των λίτρων που χρειάζεται ανά καλλιέργεια, με σχετική συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγών να προγραμματίζεται εντός της επόμενης εβδομάδας στο επίπεδο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέχρι το τέλος του μήνα θα ολοκληρωθεί η σχετική ρύθμιση.
Πάντως, η κυβέρνηση εμφανίζεται αμετακίνητη ως προς το θέμα του εμβολίου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, όπως συζητήθηκε και στη συζήτηση που είχαν προ ημερών στις Βρυξέλλες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας με τον επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων Όλιβερ Βάρχελι. «Συμφώνησε στα ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας, προτείνει αν η χώρα θέλει, να εφαρμόσει τον εμβολιασμό, αλλά με τα δεδομένα που παρουσίασε ο κ. Μπιλίνης υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έχουμε μια αξιόπιστη μέθοδο DIVA που να δείχνει αν ένα ζώο νοσεί από εμβολιασμό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες γιατί θέλουμε τα κτηνοτροφικά ελληνικά προϊόντα να είναι με υψηλή προστιθέμενη αξία»», είπε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας (Alpha 98,9), αναδεικνύοντας έτσι την ελληνική ανησυχία για τη ζημιά που θα μπορούσε να υποστεί ο κλάδος των γαλακτοκομικών ιδίως ως προς το σκέλος των εξαγωγών προϊόντων, μετά από έναν μαζικό εμβολιασμό.
