Σύσκεψη Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους την Τρίτη, τι θα συζητηθεί
Σύσκεψη Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους την Τρίτη, τι θα συζητηθεί
Στις 13:00 η συνάντηση - Ο Κώστας Τσιάρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το 2026 «αν δεν έχουμε τη δυνατότητα ανασύστασης κοπαδιών»
Σύσκεψη με αντιπροσώπους των κτηνοτρόφων θα έχει αύριο, Τρίτη, στις 13:00 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου σε υλοποίηση της προαναγγελίας που είχε γίνει κατά το ραντεβού που έκανε με τους αγρότες πριν από μερικές εβδομάδες.
Την πραγματοποίηση της σύσκεψης ανακοίνωσε μιλώντας στον Alpha 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας εξηγώντας ότι θα αφορά, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα του κλάδου, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, το εμβόλιο γι' αυτό κ.α.
Ειδικά για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση και χρειάζεται επίμονη προσπάθεια να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς».
Ερωτηθείς για τη στάση του επιτρόπου Υγείας της Κομισιόν, Όλιβερ Βάρχελι, για το θέμα αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι «συμφώνησε στο ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας, προτείνει αν η χώρα θέλει, να εφαρμόσει τον εμβολιασμό, αλλά με τα δεδομένα που παρουσίασε ο κ. Μπιλίνης υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο. Επίσης το γεγονός ότι δεν έχουμε μια αξιόπιστη μέθοδο DIVA που να δείχνει αν ένα ζώο νοσεί από εμβολιασμό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες γιατί θέλουμε τα κτηνοτροφικά ελληνικά προϊόντα να είναι με υψηλή προστιθέμενη αξία».
«Αν χαθεί η εξαγωγική δραστηριότητα από την ελληνική πλευρά προφανώς το γάλα θα έχει χαμηλή τιμή. Είναι η στιγμή να χτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιή βάση» είπε ο κ. Τσιάρας.
Άφησε, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το 2026 «αν δεν έχουμε τη δυνατότητα ανασύστασης κοπαδιών» λέγοντας ότι «αποζημίωση εισοδήματος θα υπάρξει είναι δέσμευση του πρωθυπουργού».
Την πραγματοποίηση της σύσκεψης ανακοίνωσε μιλώντας στον Alpha 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας εξηγώντας ότι θα αφορά, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα του κλάδου, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, το εμβόλιο γι' αυτό κ.α.
Ειδικά για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση και χρειάζεται επίμονη προσπάθεια να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς».
Ερωτηθείς για τη στάση του επιτρόπου Υγείας της Κομισιόν, Όλιβερ Βάρχελι, για το θέμα αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι «συμφώνησε στο ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας, προτείνει αν η χώρα θέλει, να εφαρμόσει τον εμβολιασμό, αλλά με τα δεδομένα που παρουσίασε ο κ. Μπιλίνης υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο. Επίσης το γεγονός ότι δεν έχουμε μια αξιόπιστη μέθοδο DIVA που να δείχνει αν ένα ζώο νοσεί από εμβολιασμό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες γιατί θέλουμε τα κτηνοτροφικά ελληνικά προϊόντα να είναι με υψηλή προστιθέμενη αξία».
«Αν χαθεί η εξαγωγική δραστηριότητα από την ελληνική πλευρά προφανώς το γάλα θα έχει χαμηλή τιμή. Είναι η στιγμή να χτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιή βάση» είπε ο κ. Τσιάρας.
Άφησε, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το 2026 «αν δεν έχουμε τη δυνατότητα ανασύστασης κοπαδιών» λέγοντας ότι «αποζημίωση εισοδήματος θα υπάρξει είναι δέσμευση του πρωθυπουργού».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα