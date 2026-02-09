Σύσκεψη Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους την Τρίτη, τι θα συζητηθεί

Στις 13:00 η συνάντηση - Ο Κώστας Τσιάρας ά φησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το 2026 «αν δεν έχουμε τη δυνατότητα ανασύστασης κοπαδιών»