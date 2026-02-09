Το γάντι στην αντιπολίτευση πετά η Κεραμέως για το νομομοσχέδιο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων
«Εμείς θέλουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Εσείς; Θα τις ψηφίσετε;» ρώτησε η υπουργός Εργασίας την αντιπολίτευση
Την ομόφωνη στήριξη που εκφράζουν οι κοινωνικοί εταίροι στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας επισήμανε η Νίκη Κεραμέως πετώντας παράλληλα το μπαλάκι στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την τελική στάση που θα κρατήσουν κατά την σχετική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής.
«Εμείς θέλουμε την επέκταση της μετενέργειας για αυτό φέρνουμε τις ρυθμίσεις στην Βουλή. Όσοι δεν την θέλουν θα καταψηφίσουν. Εμείς θέλουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Εσείς; Θα τις ψηφίσετε;» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου.
Η κυρία Κεραμέως απευθυνόμενη ειδικά στους βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαδάς ανέφερε πως αν και προέρχεται πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραδεχθεί πως «το νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού και αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου από μηδενική βάση. Αποτελεί μια καλή πρακτική, υπόδειγμα».
«Έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα» είπε σε άλλο σημείο η υπουργός για να προσθέσει «έχουμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους να συνδιαμορφώνουν και να συνυπογράφουν το νομοσχέδιο. Έχουμε επίσης και την ευρωπαϊκή επιτροπή να χαιρετίζει την Ελλάδα χαρακτηρίζοντας την χώρα μας πηγή έμπνευσης στο πεδίο του κοινωνικού διαλόγου».
Απαντώντας δε στην κριτική της αντιπολίτευσης που νωρίτερα υποστήριξε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους και πως η επιθεώρηση εργασίας δεν λειτουργεί, είπε: «ο μέσος όρος εργασίας των μισθωτών στην Ελλάδα είναι 38 ώρες και η χώρα μας είναι στην 7η θέση στην σχετική λίστα της ΕΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην έλλειψη ελέγχων της επιθεώρηση εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχής το 2015 έγιναν 53.000 έλεγχοι και το 2016 έγιναν 52.000 έλεγχοι. Το 2025 είχαμε 82.000 ελέγχους. Το 2016 είχαμε 7.000 πράξεις προστίμων με 31 εκατ. ευρώ καταλογιζόμενα ποσά ενώ το 2025 είχαμε 15.000 πράξεις με 53 εκατ. ευρώ καταλογιζόμενα ποσά».
Τέλος, η υπουργός έδωσε στοιχεία και για τα ποσοστά των εργαζόμενων που έκαναν χρήση των ρυθμίσεων του νόμου για το λεγόμενο 13ωρο: «Όλοι θυμάστε την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν να εργάζονται 13 ώρες. Τι έγινε τελικά; Σε 19 μήνες εφαρμογής του νόμου το ποσοστό των εργαζόμενων που απασχολήθηκε 13 ώρες είναι το 0,45%. Το ποσοστό εργαζόμενων που αξιοποίησαν την ρύθμιση της έκτακτης βάρδιας - την 6η ημέρα δηλαδή - είναι στο 0,14%».
