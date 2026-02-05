«Στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Peanut»: Ο Μητσοτάκης παρουσιάζει τη γάτα που εγκαταστάθηκε στο Μαξίμου
«Στο βασίλειο της Κλειώς δεν έχει θέση ο Peanut»: Ο Μητσοτάκης παρουσιάζει τη γάτα που εγκαταστάθηκε στο Μαξίμου
Το βίντεο περιλαμβάνει και όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Ιωάννινα με το ρομπότ Γιάννης B και τον espresso για ενέργεια
Έναν νέο τετράποδο ένοικο απέκτησε το Μέγαρο Μαξίμου όπως αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε σήμερα, Πέμπτη, στα social media.
Ο λόγος για την Κλειώ τη γάτα για την οποία ο πρωθυπουργός σχολιάζει «στο βασίλειό της δεν έχει θέση ο Peanut».
«Ζωάρα η Κλειώ» ακούγεται να σχολιάζει ο πρωθυπουργός με τον Peanut, πάντως, να μην έχει την ίδια άποψη.
Δείτε το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη
Στο ίδιο βίντεο περιλαμβάνονται και σκηνές που δεν κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες αλλά και τα πολιτικά μηνύματα από όσα συνέβησαν την Τετάρτη στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του πρώτου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
Στα πλάνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να συνομιλεί με μαθητές στο Κέντρο Καινοτομίας στο οποίο επισκέφθηκε με την προσοχή του να στρέφεται στο ρομπότ Γιάννης Β ρωτώντας «υπάρχει και Γιάννης C;».
Μετά από τη στάση, δε, για έναν espresso πριν την έναρξη της συζήτησης που είχε στο πλαίσιο του προσυνεδρίου για να πάρει ενέργεια, ο πρωθυπουργός επέλεξε να βάλει στο βίντεο αποσπάσματα από την ομιλία του.
Σε αυτά ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι στη συζήτηση που είχε με έναν μαθητή, μια γιατρό και δύο ωφελούμενους από κοινωνικά προγράμματα, «έχει πάντα πολύ μεγαλύτερη αξία να μιλάνε οι ίδιοι οι ωφελούμενοι» ενώ στη συνέχεια θυμίζει για τη Νέα Δημοκρατία ότι «είμαστε μια μεγάλη λαϊκή κοινωνική παράταξη η οποία δίνει πάντα προτεραιότητα στις εκφάνσεις κοινωνικής πολιτικής».
Ο λόγος για την Κλειώ τη γάτα για την οποία ο πρωθυπουργός σχολιάζει «στο βασίλειό της δεν έχει θέση ο Peanut».
«Ζωάρα η Κλειώ» ακούγεται να σχολιάζει ο πρωθυπουργός με τον Peanut, πάντως, να μην έχει την ίδια άποψη.
Δείτε το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο ίδιο βίντεο περιλαμβάνονται και σκηνές που δεν κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες αλλά και τα πολιτικά μηνύματα από όσα συνέβησαν την Τετάρτη στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του πρώτου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
Στα πλάνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να συνομιλεί με μαθητές στο Κέντρο Καινοτομίας στο οποίο επισκέφθηκε με την προσοχή του να στρέφεται στο ρομπότ Γιάννης Β ρωτώντας «υπάρχει και Γιάννης C;».
Μετά από τη στάση, δε, για έναν espresso πριν την έναρξη της συζήτησης που είχε στο πλαίσιο του προσυνεδρίου για να πάρει ενέργεια, ο πρωθυπουργός επέλεξε να βάλει στο βίντεο αποσπάσματα από την ομιλία του.
Σε αυτά ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι στη συζήτηση που είχε με έναν μαθητή, μια γιατρό και δύο ωφελούμενους από κοινωνικά προγράμματα, «έχει πάντα πολύ μεγαλύτερη αξία να μιλάνε οι ίδιοι οι ωφελούμενοι» ενώ στη συνέχεια θυμίζει για τη Νέα Δημοκρατία ότι «είμαστε μια μεγάλη λαϊκή κοινωνική παράταξη η οποία δίνει πάντα προτεραιότητα στις εκφάνσεις κοινωνικής πολιτικής».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα