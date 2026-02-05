Κυριάκος Μητσοτάκης: H απάντηση για τον «λαϊκό χαρακτήρα» της ΝΔ από τα Γιάννενα με παραδείγματα κυβερνητικού έργου
«Το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», είπε ο κ. Μητσοτάκης
Εκκινώντας τον κύκλο των «γαλάζιων» προσυνεδρίων από τα Ιωάννινα χθες το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφάρμοσε ένα διαφορετικό στυλ. Αντί να τοποθετείται από ένα πόντιουμ, συζήτησε με τέσσερις πολίτες, έναν μαθητή, μια γιατρό και δύο ωφελούμενους από κοινωνικά προγράμματα, αναδεικνύοντας έτσι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο πεδίο της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Πολιτικής. Ήταν ο τρόπος του Κυριάκου Μητσοτάκη να απαντήσει εμμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που ασκείται στη ΝΔ ότι, επί των ημερών του, το κόμμα έχει απωλέσει τον χαρακτήρα της λαϊκής παράταξης.
Οι απαντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έγιναν εν κενώ. Είχαν προηγηθεί το βράδυ της Τετάρτης οι νέες ευθείες βολές του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μέσω του μεσσηνιακού BEST. «Να σας πω εγώ τι "πέθανε"; Η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία έχει επέλθει μια ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα. Δεν ζουν στην πραγματικότητα, δεν ζουν στην κοινωνία, δεν νοιώθουν φαίνεται τα προβλήματα του κόσμου», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για «κράτος-λάφυρο» και ιδιοκτησιακή αντίληψη για τους θεσμούς.
Αυτή ήταν και η παραίνεση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Θεόδωρου Ρουσόπουλου. «Στην πολιτική υπάρχει ένας δυναμικός κανόνας. Όταν επαναλαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά, όταν το έχεις πει χίλιες φορές και έχεις κουραστεί να το ξαναπείς τότε — ίσως τότε — οι άνθρωποι αρχίζουν πραγματικά να το ακούν. Αυτό κατά την γνώμη μου πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο του προσυνεδριακού μας διαλόγου. Να μιλήσουμε για όσα κάναμε ξανά, συστηματικά και εμπεριστατωμένα», είπε ο έμπειρος περί τα επικοινωνιακά κ. Ρουσόπουλος. Και αυτό προφανώς απηχεί τις απόψεις της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος.
Έργα για τους πολίτεςΤο Μέγαρο Μαξίμου απέφυγε να σχολιάσει επισήμως ή ανεπισήμως τις ευθείες βολές Σαμαρά που ήρθαν μια μέρα μετά τις σαφέστατες αιχμές Καραμανλή για τις διαγραφές, κυριολεκτικά του κ. Σαμαρά και μεταφορικά του ίδιου. Ο κ. Μητσοτάκης, όμως θέλησε να αξιοποιήσει το βήμα του «γαλάζιου» προσυνεδρίου, του πρώτου από τα 5-6 που θα γίνουν ως το συνέδριο στα μέσα Μαΐου, για να κωδικοποιήσει μια σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες που είναι εμπράκτως λαϊκές και απευθύνονται στους πολίτες για την πραγματική ζωή. Σε αυτή τη λογική θα επιμείνει ο πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας πεπραγμένα των κυβερνήσεων της ΝΔ.
