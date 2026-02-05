Κυριάκος Μητσοτάκης: H απάντηση για τον «λαϊκό χαρακτήρα» της ΝΔ από τα Γιάννενα με παραδείγματα κυβερνητικού έργου

«Το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», είπε ο κ. Μητσοτάκης