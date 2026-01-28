Γεραπετρίτης: Απολύτως ανυπόστατο το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών, δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας
Νωρίτερα, στη Βουλή, σε συζήτηση για την κρίση των Ιμίων, ο κ. Λαζαρίδης είχε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έδωσε αφορμή στην Τουρκία να μιλά για γκρίζες ζώνες - Μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, το ΠΑΣΟΚ ζητά την απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ
Σαφείς αποστάσεις από την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη -ο οποίος, σε σημερινή αντιπαράθεση στη Βουλή για τα γεγονότα των Ιμίων, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έδωσε αφορμή στην Τουρκία να μιλά για γκρίζες ζώνες και να χτίσει αφηγήματα για «γαλάζιες πατρίδες»- πήρε με δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Ερωτηθείς σχετικά από την ΕΡΤ για τις δηλώσεις στη Βουλή περί γκρίζων ζωνών, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε: «Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση».
«Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό τον λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας» συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών.
Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης είχε καταλογίσει βαριές ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της κρίσης, υποστηρίζοντας ότι το τότε κυβερνητικό κόμμα έχει βαρύτατες ευθύνες για όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα στα Ίμια.
«Οδηγήσατε τη χώρα σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Οδηγήσατε τρεις ήρωες πιλότους στον θάνατο, γιατί δεν δώσατε κανόνες εμπλοκής στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όταν ρωτήθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τι σημαίνουν οι κανόνες εμπλοκής, ο Σημίτης δεν έδωσε απάντηση. Η Ελλάδα ποτέ δεν αποδέχθηκε τις γκρίζες ζώνες» είπε, για να προσθέσει πως «η διαχείριση της κρίσης των Ιμίων από το ΠΑΣΟΚ έδωσε στην Τουρκία το άλλοθι για να τις επικαλείται. Όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ του Σημίτη».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ. Έπειτα, δε, από την τοποθέτηση Γεραπετρίτη από τη Νέα Υόρκη, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο ζήτημα, με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο Τύπου, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απομακρύνει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.
«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαριδη σήμερα στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον υπουργό Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον» ανέφερε σχετικά το ΠΑΣΟΚ.
