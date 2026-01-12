Ο πολιτικός τυφώνας «Emily Thompson» σαρώνει την Κύπρο με ντόμινο παραιτήσεων: Έχω καθαρά χέρια, δηλώνει ο Χριστουδουλίδης

Χριστοδουλίδης: Οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα. Οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος. Το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, είναι πως πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, θα έχει αποτελέσματα που θα τα δούμε όλοι μας. Πολύ φοβάμαι στα αποτελέσματα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας σε πολύ λίγους μήνες» είπε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συμπλήρωσε πως τα κόμματα είναι ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της συμπολίτευσης τα οποία είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν. Προσωπικά ο ίδιος και η κυβέρνηση, είπε «είμαστε υπόλογοι στον κυπριακό λαό και φυσικά δεσμευμένοι στην υλοποίηση όλων όσων έχουμε υποσχεθεί που είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Υπέδειξε ακόμα ότι δεν επιχειρεί να υποβαθμίσει το όλο θέμα.

«Για την υπόθεση, θέλω να αναφέρω ότι την προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω το θέμα. Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει βοήθεια τόσο από ξένα κράτη όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Για το θέμα υβριδικού πολέμου και τις προειδοποιήσεις, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι είχε ενημερώσει η ΕΕ σε ανύποπτο χρόνο. «Με την ανάληψη της προεδρίας (του Συμβουλίου της ΕΕ) είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα. Είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία σε αυτό το έργο».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε για τον Φορέα Στήριξης, μετά και την παραίτηση της συζύγου, αναφέροντας ότι κάνει σκέψεις για πλήρη κατάργηση του.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

