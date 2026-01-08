Χριστοδουλίδης: Στην τελική ευθεία το κοίτασμα «Κρόνος» για αποστολή φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο Κύπριος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον επιχειρησιακό διευθυντή της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ, η οποία συμμετέχει στην κοινοπραξία για την εξαγωγή του αερίου μέσω υφιστάμενων αιγυπτιακών υποδομών