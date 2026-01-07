Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα: Πλαφόν 7 λεπτά/kWh, πάγιο 5 ευρώ και 120 δόσεις για τις οφειλές
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει επίσης ρήτρα συνέπειας για τους αγρότες που θα μπουν σε καθεστώς ρύθμισης 120 δόσεων
Τις δικές του προτάσεις για το αγροτικό ρεύμα ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν την ανακοίνωση των μέτρων για τους αγρότες από την κυβέρνηση.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα, μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα και 120 δόσεις για τις οφειλές, με ρήτρα συνέπειας. Επίσης, προτείνει αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, μέσω ψηφιακής κάρτας του αγρότη. Παράλληλα, θέτει ως στρατηγικό στόχο την παραγωγή της ενέργειας που καταναλώνουν οι αγρότες από τους ίδιους.
Η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.
Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής καταθέτει κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση:
-Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους,χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.
-Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.
-Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας:έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.
(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).
-Στρατηγικός στόχος:οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.
Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.
-Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη.
