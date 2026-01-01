Είμαστε συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο Κραν Μοντανά, λέει το ΥΠΕΞ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ελβετία Κραν Μοντανά Έκρηξη Νεκροί

Είμαστε συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο Κραν Μοντανά, λέει το ΥΠΕΞ

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

Είμαστε συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο Κραν Μοντανά, λέει το ΥΠΕΞ
«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει.

«Οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

