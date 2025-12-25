Επίσκεψη Γεωργιάδη σε εφημερεύοντα νοσοκομεία ανήμερα των Χριστουγέννων, κέρασε γλυκά τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ
Συνοδευόταν από τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου
Ανήμερα των Χριστουγέννων, επίσκεψη σε νοσοκομεία που εφημέρευαν πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου, με στόχο, όπως ανέφερε, να στηρίξουν συμβολικά εργαζόμενους του ΕΣΥ και ασθενείς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράζοντας γλυκά και ανταλλάσσοντας ευχές.
«Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», καταλήγει στην ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας.
Ανήμερα Χριστούγεννα με τον Υφυπουργό @mthemisto και την ΓΓ κ. Λίλιαν Βιλδιρίδου σκεφθήκαμε ότι οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ και οι ασθενείς μας που φτάνουν στα επείγοντα τέτοια μέρα θα αισθάνονται μοναξιά. Πήγαμε λοιπόν σε όλες τις εφημερίες μοιράσαμε γλυκά και ανταλλάξαμε ευχές με… pic.twitter.com/1ZPU7S3wyt— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 25, 2025
