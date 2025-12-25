Επίσκεψη Γεωργιάδη σε εφημερεύοντα νοσοκομεία ανήμερα των Χριστουγέννων, κέρασε γλυκά τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης ΕΣΥ Χριστούγεννα Νοσοκομεία

Επίσκεψη Γεωργιάδη σε εφημερεύοντα νοσοκομεία ανήμερα των Χριστουγέννων, κέρασε γλυκά τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ

Συνοδευόταν από τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου

Επίσκεψη Γεωργιάδη σε εφημερεύοντα νοσοκομεία ανήμερα των Χριστουγέννων, κέρασε γλυκά τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ανήμερα των Χριστουγέννων, επίσκεψη σε νοσοκομεία που εφημέρευαν πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου, με στόχο, όπως ανέφερε, να στηρίξουν συμβολικά εργαζόμενους του ΕΣΥ και ασθενείς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράζοντας γλυκά και ανταλλάσσοντας ευχές.

«Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», καταλήγει στην ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας. 

7 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης