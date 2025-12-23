Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία βρίσκεται με δική της ευθύνη εκτός των περιφερειακών συνεργασιών

Ο Κύπριος πρόεδρος τοποθετήθηκε για όσα συζητήθηκαν στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ - Επισήμανε την ενίσχυση της συνεργασίας σε τρεις τομείς: ενέργεια, άμυνα - ασφάλεια και πολιτική προστασία