Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία βρίσκεται με δική της ευθύνη εκτός των περιφερειακών συνεργασιών
Ο Κύπριος πρόεδρος τοποθετήθηκε για όσα συζητήθηκαν στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ - Επισήμανε την ενίσχυση της συνεργασίας σε τρεις τομείς: ενέργεια, άμυνα - ασφάλεια και πολιτική προστασία
Με το βλέμμα στραμμένο στην «επόμενη μέρα» της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε σήμερα ότι η Λευκωσία προσεγγίζει «όλα τα κράτη της περιοχής» πάνω σε μια θετική ατζέντα ασφάλειας και συνεργασίας, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις αιτιάσεις πως το σχήμα είναι «αντιτουρκικό».
Ο Κύπριος Πρόεδρος χαρακτήρισε «πετυχημένη» τη χθεσινή τριμερή, υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός πως ήταν η 10η στη σειρά «δείχνει από μόνο του την ανθεκτικότητα» του μηχανισμού σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στην περιοχή. Όπως είπε, από τη συνάντηση κρατά κυρίως την ενίσχυση της συνεργασίας σε τρεις τομείς, ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια, πολιτική προστασία, με άμεση προτεραιότητα την υλοποίηση όσων συμφωνήθηκαν.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για δημοσιεύματα που παρουσίασαν την τριμερή ως «αντιτουρκική», ο Ν. Χριστοδουλίδης επέμεινε ότι η Λευκωσία κινείται με «θετική ατζέντα» και ότι η Τουρκία είναι εκτός των περιφερειακών συνεργασιών «λόγω δικής της ευθύνης», επειδή δεν σέβεται, όπως ανέφερε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και επιχειρεί να επιβάλει ιεραρχήσεις στην περιοχή. Πρόσθεσε πως «μακάρι» να δημιουργηθούν σύντομα συνθήκες, και μέσω εξελίξεων στο Κυπριακό, ώστε να μπορεί να συμμετέχει.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε τουρκικά δημοσιεύματα που, όπως του τέθηκε, εμφάνισαν την πρόβλεψη για Κέντρο Αριστείας στην κυβερνοασφάλεια ως δημιουργία «ισραηλινής βάσης» στην Κύπρο. Τέτοιου είδους «προσεγγίσεις», είπε, υπάρχουν μόνο από την Τουρκία στην Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβερνοασφάλεια αφορά ολόκληρη την περιοχή και ότι ο σκοπός του Κέντρου είναι η αντιμετώπιση πραγματικών απειλών στον ψηφιακό χώρο, όχι η αναπαραγωγή γεωπολιτικών σεναρίων.
