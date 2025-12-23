Νέο σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την Τριμερή: Γιατί έστειλε ο Νετανιάχου ξεκάθαρο μήνυμα στον τουρκικό αναθεωρητισμό

«Σε όσους φαντασιώνονται ότι μπορούν να επανιδρύσουν αυτοκρατορίες και να επιβάλουν την κυριαρχία τους στις πατρίδες μας, λέω το εξής: ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε να το σκέφτεστε» διεμήνυσε χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ