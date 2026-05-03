13χρονη δέχθηκε επίθεση από ανήλικες Ρομά στη Λαμία, «στο τέλος δεν θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα» ξεσπά η μητέρα της
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Επίθεση Μητέρα Ρομά Ανήλικες Κόρη

13χρονη δέχθηκε επίθεση από ανήλικες Ρομά στη Λαμία, «στο τέλος δεν θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα» ξεσπά η μητέρα της

H μία από τις τρεις ανήλικες Ρομά εντοπίστηκε και προσήχθη

13χρονη δέχθηκε επίθεση από ανήλικες Ρομά στη Λαμία, «στο τέλος δεν θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα» ξεσπά η μητέρα της
49 ΣΧΟΛΙΑ
Επίθεση από ανήλικες Ρομά δέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μια 13χρονη στην πλατεία Πάρκου της Λαμίας.

Σύμφωνα με LamiaReport, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 19:30 όταν τρεις 13χρονες μαθήτριες αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της μίας, προκειμένου να πάνε μια βόλτα στο κέντρο της Λαμίας.

Όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα της μαθήτριας, στην αρχή της Ρήγα Φεραίου, πλησίασαν το παιδί της τρεις επίσης ανήλικες Ρομά με μια εξ αυτών να αρπάζει από τα μαλλιά την κόρη της, να την πετάει στο οδόστρωμα και να αρχίζει να την χτυπάει και να την κλωτσάει ενώ οι άλλες δύο Ρομά φέροντα να παρακολουθούσαν και να γελούσαν.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ενώ το παιδί της δεχόταν άγρια επίθεση και οι φίλες της σοκαρισμένες καλούσαν σε βοήθεια, ουδείς από όσους έτυχε να βρίσκονται ή να περνούν από το σημείο, δεν προσπάθησε να το βοηθήσει.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να ψάχνουν τις τρεις Ρομά, εντοπίζοντας και προσάγοντας στο Αστυνομικό Μέγαρο τη φερόμενη ως δράστη της επίθεσης.

«Είναι απίστευτο και με τρομάζει το γεγονός ότι ακόμη και μέρα μεσημέρι τα παιδιά μας κινδυνεύουν από παραβατικά άτομα ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Θα μπορούσε εκείνη την ώρα να πήγαιναν φροντιστήριο. Αλλά ακόμη κι έτσι στο τέλος δε θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα» ξέσπασε στο LamiaReport εμφανώς ταραγμένη η μητέρα της 13χρονης που δέχθηκε την επίθεση.
49 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης