13χρονη δέχθηκε επίθεση από ανήλικες Ρομά στη Λαμία, «στο τέλος δεν θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα» ξεσπά η μητέρα της
H μία από τις τρεις ανήλικες Ρομά εντοπίστηκε και προσήχθη
Επίθεση από ανήλικες Ρομά δέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μια 13χρονη στην πλατεία Πάρκου της Λαμίας.
Σύμφωνα με LamiaReport, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 19:30 όταν τρεις 13χρονες μαθήτριες αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της μίας, προκειμένου να πάνε μια βόλτα στο κέντρο της Λαμίας.
Όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα της μαθήτριας, στην αρχή της Ρήγα Φεραίου, πλησίασαν το παιδί της τρεις επίσης ανήλικες Ρομά με μια εξ αυτών να αρπάζει από τα μαλλιά την κόρη της, να την πετάει στο οδόστρωμα και να αρχίζει να την χτυπάει και να την κλωτσάει ενώ οι άλλες δύο Ρομά φέροντα να παρακολουθούσαν και να γελούσαν.
Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ενώ το παιδί της δεχόταν άγρια επίθεση και οι φίλες της σοκαρισμένες καλούσαν σε βοήθεια, ουδείς από όσους έτυχε να βρίσκονται ή να περνούν από το σημείο, δεν προσπάθησε να το βοηθήσει.
Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να ψάχνουν τις τρεις Ρομά, εντοπίζοντας και προσάγοντας στο Αστυνομικό Μέγαρο τη φερόμενη ως δράστη της επίθεσης.
«Είναι απίστευτο και με τρομάζει το γεγονός ότι ακόμη και μέρα μεσημέρι τα παιδιά μας κινδυνεύουν από παραβατικά άτομα ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Θα μπορούσε εκείνη την ώρα να πήγαιναν φροντιστήριο. Αλλά ακόμη κι έτσι στο τέλος δε θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα» ξέσπασε στο LamiaReport εμφανώς ταραγμένη η μητέρα της 13χρονης που δέχθηκε την επίθεση.
