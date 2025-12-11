Κυριάκος Πιερρακάκης: Ο ρόλος, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προέδρου του Eurogroup

Θα παρίσταται στις συνόδους του G7, του G20, δηλαδή των ισχυρότερων χωρών του πλανήτη, ενώ, θα εκπροσωπεί την Ευρωζώνη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα





Η γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας διεθνώς.







Συντονιστής και «επιταχυντής» εξελίξεων Ο πρόεδρος του Eurogroup δεν είναι ένας απλός διαχειριστής διαδικασιών. Είναι ο de facto «υπουργός Οικονομικών» της Ευρωζώνης, υπεύθυνος για τη σύγκλιση των απόψεων ανάμεσα στους 20 εθνικούς υπουργούς.



Ο ρόλος του απαιτεί λεπτές ισορροπίες για τη διαμόρφωση κοινής στάσης σε κρίσιμα ζητήματα: από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τη σταθερότητα του κοινού νομίσματος, μέχρι τη θωράκιση της ενιαίας αγοράς. Είναι η «φωνή» που αναζητά τη σύνθεση μεταξύ του δημοσιονομικά αυστηρού Βορρά και του πιο ευέλικτου Νότου.







Η «φωνή» της Ευρώπης στα διεθνή fora Και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα όμως, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει πλέον την εκπροσώπηση της Ευρωζώνης στα ισχυρότερα κέντρα λήψης αποφάσεων του πλανήτη.



Στο εξής θα παρίσταται στις συνόδους του G7, του G20, δηλαδή των ισχυρότερων χωρών του πλανήτη. Ενώ θα εκπροσωπεί την Ευρωζώνη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή (και κατ' επέκταση η ελληνική) οικονομία θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομικής ατζέντας.

Οι 4 πυλώνες της προεδρίας Πιερρακάκη Η θητεία Πιερρακάκη, όπως σκιαγραφήθηκε προεκλογικά, εστιάζει σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη:



1. Απελευθέρωση Κεφαλαίων: Εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών για τη μετατροπή των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις.



2. Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς: Μείωση των ρυθμιστικών εμποδίων και του γραφειοκρατικού κόστους που κατακερματίζουν την παραγωγικότητα.



3. Ψηφιακό Ευρώ: Αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη νομισματική κυριαρχία και την καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.



4. Δημοσιονομική Υπευθυνότητα: Διαφύλαξη της μακροοικονομικής σταθερότητας ως θεμέλιο για την αντιμετώπιση δημογραφικών και παραγωγικών προκλήσεων.



Στο εξής όμως, η ανάληψη της θέσης αυτής από έναν Έλληνα πολιτικό θα υπενθυμίζει και θα συμβολίζει διεθνώς πλέον, την ολοκληρωτική επαναφορά της χώρας μας, από το περιθώριο της κρίσης στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, επιβραβεύοντας ένα μοντέλο που συνδυάζει τη δημοσιονομική πειθαρχία με την αναπτυξιακή προοπτική και την κοινωνική συνοχή.