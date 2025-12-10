Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δείτε φωτογραφία

Η συμβολική αυτή κίνηση εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα: Ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη Βουλή